Essen: Seniorin in Straßenbahn getreten – Polizei sucht diesen Mann

Essen. Einfach unbegreiflich! Warum macht man so etwas? Ein Mann soll im Oktober eine Seniorin in Essen gegen das Bein getreten haben. Sie wurde bei der Attacke verletzt.

Zugetragen hat sich das Ganze am 26. Oktober, gegen 12.05 Uhr, in der Straßenbahn 103, die in Richtung Steele unterwegs war. Am Borbecker Bahnhof in Essen griff der Unbekannte die 72-jährige Frau grundlos an und verschwand.

Essen: Mann tritt zu

Jetzt soll er seiner gerechten Strafe überführt werden. Denn der Angreifer wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei Essen fahndet nun mit den Bildern nach dem Mann.

Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei Essen



Das ist der Täter:

Er ist etwa 1,80 Meter groß

Hat mittelblonde Haare

Auf den Bildern trägt er ein rotes Shirt, eine blauweiß gestreifte Jacke und eine dunkle Hose

-----------

Mehr News aus Essen:

Essen: Landesregierung nennt „gefährliche Orte" auf AfD-Anfrage – doch eigentlich ist alles ganz anders

Essen: Gastronom aus Kultlokal völlig verzweifelt – „Katastrophal! Macht einfach keinen Sinn“

Essen: Stadt beschließt DIESES Mega-Bauprojekt – „Peinliche Nummer“

-----------

Kennst du diesen Mann oder hast ihn irgendwo gesehen? Dann melde dich bei beim Kriminalkommissariat der Polizei Essen unter Telefon: 0201/829-0. (ldi)

+++ Essen: Frau hinterlegt im Café ihre Kontaktdaten – und wird böse überrascht „Ich könnte im Strahl k***en“ +++

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus Essen. Die Tafel hat am Donnerstag eine erstaunliche Lkw-Ladung bekommen. Die Mitarbeiter freuen sich riesig. Hier liest du warum <<<