Essen: Ehepaar wählt Notruf – was eine Frau dann macht, ist unfassbar dreist

Essen. Schreckliche Aktion in Essen!

Am Donnerstagabend hat ein Senioren-Ehepaar die Polizei gerufen, weil ihre Nachbarin die beiden wiederholt bedroht habe. Was die Frau daraufhin machte, ist einfach nur dreist.

Essen: Ehepaar wählt Notruf - dann rastet eine Frau komplett aus

Die Polizei eilte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr zu der Wohnung eines Ehepaares (70, 71) in Essen, nachdem dieses den Notruf gewählt hatte.

Den Beamten sagten die Senioren dann, dass ihre 68-jährige Nachbarin sehr aggressiv ihnen gegenüber gewesen sei und sie bedroht habe, um sich anschließend in ihrer Wohnung einzusperren. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Die Polizisten sowie Feuerwehrleute baten die 68-Jährige darum, die Türe zu öffnen. Doch die Frau reagierte nicht. Um eine mögliche Gefahr abzuwehren, öffneten die Einsatzkräfte die Türe schließlich selber von außen.

Das gefiel der Seniorin allerdings gar nicht. Sie reagierte mit einer fürchterlichen Tat: Sie schüttete dem Polizisten und den Feuerwehrleuten kalten Kaffee ins Gesicht. Danach zog sie die Tür schnell wieder zu.

Polizei Essen nimmt Ermittlungen auf

Als die Einsatzkräfte die Türe daraufhin erneut von außen öffneten, beschimpfte die Seniorin die Polizisten auch noch mit erhobenen Händen. Dann konnte sie beruhigt werden. Die Beamten brachten die aufgebrachte Frau schließlich in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Bedrohung und wegen Widerstandes auf. (nk)