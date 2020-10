Essen: Selbstverteidungskurs für Frauen? Experte mit drastischen Worten: „Nur kurzzeitiges Sicherheitsgefühl“

am 04.10.2020 um 07:08

Es ist seit Jahren ein alarmierender Trend: Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Im Schatten dieser Entwicklung sind Selbstverteidigungskurse für Frauen inzwischen zu einem echten Renner geworden. Über Google lassen sich unzählige Kampfschulen finden – auch in Essen. Sie haben sich darauf spezialisiert, im Ernstfall vermeintlich richtig zu reagieren.

Neben dem Training vor Ort gibt es im Netz Tausende Videos, die die vermeintlich wichtigsten Tipps und Verhaltensweisen in einer Gefahrensituation für Frauen erklären. Doch ist das wirklich hilfreich? Ein Experte aus Essen warnt vor falscher Erwartungshaltung, unrealistischen Trainingstechniken und nur kurzzeitigen Effekten.

Essen: Experte warnt vor Mini-Kursen

Andreas Schendel betreibt seit sechs Jahren einen Übungsraum für Selbstverteidigung. Zuerst in Dresden, inzwischen in Essen. Er warnt davor, dass Selbstverteidigungskurse für Frauen häufig die Realität falsch abbilden würden – was mitunter sogar gefährlich sein kann.

„Alle Menschen haben eingebaute Schutzreflexe und Abwehrmechanismen. Personen, die kein Training gehabt haben, greifen in Gefahrenmomenten unter Umständen auf das zurück, was ihr Instinkt, ihr Stammhirn, ihnen anbietet. Damit reagieren sie mitunter besser als jemand, der vielleicht nur einen kurzen Kurs besucht hat“, erklärt Schindel.

Selbstverteidigung für Frauen ist ein komplexes Feld und Teil des noch viel größeren Themengebiets der Prävention von Gewalt gegen Frauen. Dort zeigt sich eine erschreckende Entwicklung. Die Zahlen steigen seit Jahren kontinuierlich.

Gewalt gegen Frauen steigt seit Jahren

Mehr als 26.000 Frauen wurden laut BKA-Bericht 2019 Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, fast 230.000 von Körperverletzung. Die Dunkelziffer ist wohl noch deutlich höher. Über die Jahre ist dabei vor allem die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stark gestiegen. Darunter fallen beispielsweise sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. 2015 lag dieser Wert noch bei unter 12.000.

Und noch etwas zeigt die Kriminalstatistik deutlich: Immer mehr werden Opfer von Gewalt in Partnerschaften oder im unmittelbaren sozialen Umfeld. Täter sind der Lebensgefährte, der Vater, der Onkel oder der Arbeitskollege.

Der Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW mit Sitz in Essen erklärt dazu: „Eine vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene repräsentative Studie von 2015 hat gezeigt, dass 40 Prozent der Frauen ab 16 körperliche oder sexualisierte Gewalt erfahren oder erlebt haben. Und ein ganz wichtiger Wert dabei: Etwa jede vierte Frau ab 16 hat Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt.“

Problem: Großteil der Gewalt findet im sozialen Umfeld statt

Hier bieten Selbstverteidigungskurse nicht immer die richtige Hilfestellung. „Wir können das noch nicht abschließend beurteilen. Doch gerade im persönlichen Nahbereich kann es aufgrund emotionaler Abhängigkeit sowie schleichender steigender Gewalt schwerer sein, diese abzuwehren“, so der Dachverband. Wer Unterstützung bei Behördengängen sucht, kann sich immer an die autonomen Frauenberatungsstellen wenden.

Auch Andreas Schendel betont, dass Überfallsituationen nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen. „Die meiste Gewalt gegen Frauen findet im direkten sozialen Umfeld statt, ist strukturell und wiederholt sich – hier hilft kein Kurs, sondern nur ein Verlassen dieses Umfelds. Ein Kurs kann hier bestenfalls empowerment zu diesem Schritt bieten“, führt der Experte aus.

Statistiken zeigen ebenfalls: Der Anteil der viel beschworenen Übergriffe nachts im Park oder auf der Straße ist verglichen mit den Fällen im privaten Umfeld deutlich geringer. Sexualdelikte in der Öffentlichkeit machen etwa einen Anteil von etwa 15 bis 20 Prozent der entsprechenden Delikte aus.

Hier würden wohl die Wenigsten ruhigen Gewissens entlangschlendern können. Doch statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffs gering. Foto: imago images / Jochen Tack

Dennoch darf man die Gefahr nicht herunterspielen. Objektiv leben wir in Deutschland in einem sicheren Land. Doch das subjektive Sicherheitsgefühl spielt beim nächtlichen Gang durch die Gassen häufig eine weit größere Rolle, als die Rückbesinnung auf Statistiken. Ein Faktor bei der Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls könnten auch entsprechende Kurse sein – die sollten jedoch nicht nur einen körperlichen Fokus beherzigen.

Der Frauenberatungsstellen-Dachverband empfiehlt gegenüber DER WESTEN die sogenannten Wendo-Kurse. Hier geht es neben Selbstverteidigung vor allem auch um Selbstbehauptung. Die Kurse verstehen sich als Präventionsprogramm gegen Gewalt und wurden aus einer feministischen Perspektive heraus entwickelt. „Ziel ist es, sich bei körperlichen und verbalen Angriffen zu verteidigen. Man lernt, Beleidigungen und Aggressionen zurückzuweisen“, erklärt der Dachverband.

Wendo: Frauen lehren anderen Frauen Selbstverteidigung. Foto: imago images / ZUMA Press

Schendels Einschätzung zu den Wendo-Kursen ist differenziert: „Ich halte das für sinnvoll und eine gute Möglichkeit für Frauen, bei denen die Barriere zu hoch ist, einen Kurs mit Männern zu machen.“ Der Experte mahnt jedoch: „Wenn mir spezifisch Gewalt durch Männer Angst macht oder sie mich einschüchtern, ist dieses Problem nicht allein im Training mit Frauen überwindbar. Ich persönlich erlebe keinen Unterschied darin, wie Männer oder Frauen kämpfen, sich wehren, aber sehe einen riesigen Unterschied zwischen den Darstellungen von Gewalt im Trainingsraum und deren Realität.“

Fall von 2018 sorgte für Schlagzeilen

Nach einem Übergriff in Essen am Viehofer Platz im April 2018 erhielt das Thema Selbstverteidigung für Frauen in Essen zuletzt große mediale Aufmerksamkeit. Damals war eine 17-Jährige von zwei Jugendlichen angegriffen worden, einer hatte ihr mit einer Glasflasche von hinten auf den Kopf geschlagen.

Die Teenagerin widersetzte sich anschließend mit Tritten und Schlägen, die beiden Täter ließen von ihr ab, wurden später zu Bewährungsstrafen verurteilt. Viele waren beeindruckt von der Gegenwehr der jungen Frau. Allerdings war sie jahrelang als Kickboxerin aktiv.

„Durch Wochenendkurse oder kurze Seminare entsteht meist auch nur ein kurzzeitiges Sicherheitsgefühl, das bald wieder abebbt. Ängste und Unsicherheiten, die über Jahre entstanden sind, wird man nicht in ein paar Stunden los“, warnt Experte Schendel.

Das solltest du bei der Kurssuche beachten

Aus Sicht der Polizei in Essen sei es „nie verkehrt, wenn man sich wehren kann“. Man befürworte es, wenn solche Kurse dazu beitragen würden, sich selbst behaupten zu können. Selbst bietet die Behörde jedoch keine entsprechenden Angebote an oder spricht Empfehlungen aus.

Wer auf der Suche nach einem Kurs ist, sollte genau hinschauen. Laut Schendel sei das Ego der Coaches „die größte Gefahr für Studenten und Studentinnen“. Ein guter Kurs hingegen schaffe „einen psychisch sicheren Raum, um physisch gefährliche Dinge zu tun. Als nächsten Schritt können wir dann in einem physisch sicheren Raum psychisch gefährliche Dinge tun.“

Ein Problem bei Crash-Kursen und Kampfschulen sei, dass der erste Punkt häufig übersprungen werde. „Wichtiger als ein Kanon an Techniken ist die Vermittlung von Fähigkeiten, unter Stress überhaupt handeln und sich in Sicherheit bringen zu können“, so Schendel.