Essen: SEK überwältigt zwei Frauen – sie sollen 18-Jährigen schwerst misshandelt haben

Essen. SEK-Einsatz in Essen!

Am Montagnachmittag ist ein 18-Jähriger in Essen mit schwersten Verletzungen, darunter einer Schussverletzung im Oberkörper, in ein Krankenhaus gebracht worden. Das SEK nahm daraufhin am späten Abend zwei tatverdächtige Frauen fest.

Essen: SEK nimmt zwei Frauen - sie sollen 18-Jährigen schwer verletzt haben

Gegen 16 Uhr erfuhr die Polizei in Essen, dass der 18-Jährige mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Gegenüber den Beamten gab er an, von zwei 38-jährigen Frauen in einer Wohnung schwer misshandelt und verletzt worden zu sein. Lebensgefahr bestand nicht.

+++ Essen: Polizei wird gewarnt, dass sich etwas zusammenbraut +++

Da die Polizei vermutete, an den beiden Wohnungen der Frauen auf Waffen treffen zu können, unterstütze sie das SEK bei dem Einsatz. Die beiden 38-jährigen Frauen wurden am späten Montagabend gegen 23 Uhr schließlich in ihren Wohnungen an der Huestraße und dem Resedapfad festgenommen.

Streit um Drogen

Dabei stellten die Polizisten Beweismittel, darunter mehrere Schreckschusswaffen, ein verbotenes Messer und Betäubungsmittel sicher. Polizeisprecher Christoph Wickhorst berichtete gegenüber DER WESTEN, dass nicht nur Marihuana sondern „querbeet“ auch andere Drogen sichergestellt worden seien. Er sagte: „Es hat gezeigt, dass es wichtig und richtig war, mit schweren Kräften anzurücken.“

Dem brutalen Vorfall war ein Streit um Drogen vorangegangen. In Bezug auf die Festnahme sagte Wickhorst, dass es die Richtigen getroffen habe. (nk)