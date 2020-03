In Essen kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall.

Essen: Schwerer Unfall – Mann fährt ungebremst in Auto

Essen. Auf der Eleonorastraße in Essen ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer ist von der Straße abgekommen und in einen stehenden Wagen gefahren.

Essen: Medizinischer Notfall der Auslöser?

Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus. Der Fahrer wurde noch vor Ort reanimiert. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Verletzte gäbe es nicht, teilt ein Polizeisprecher mit. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch, deshalb kann es zu Verkehrseinschränkungen auf der Eleonorastraße kommen.

