Essen: Schwerer Unfall am Abend! Junger Autofahrer will abbiegen – dann kommt es zum Crash++ zwei Personen verletzt

Am Samstagabend sind in Essen-Kray zwei Autos miteinander kollidiert. Das bestätigte die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN.

Der Unfall soll sich gegen 19.30 Uhr ereignet haben. Ein 20-jähriger Essener wollte von der Riddershofstraße nach rechts auf die Krayerstraße abbiegen. Dort war laut Polizei ein BMW-Fahrer (45) aus Essen unterwegs.

Offenbar hat der vorfahrtsberechtigte BMW das abbiegende Auto des 20-Jährigen übersehen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei sprach bei beiden Autos von einem Totalschaden

Beide Personen wurden bei dem Unfall „vermutlich leicht verletzt“, so die Polizei Essen gegen 21.05 Uhr.

Für die Unfallaufnahmen war die Krayerstraße in Höhe der Aral-Tankstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (at)