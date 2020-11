Am Mittwochnachmittag wurde ein Arbeiter in einer Baugrube in Essen-Steele schwer verletzt.

Essen: Schwerer Unfall! Bauarbeiter arbeitet in tiefer Grube – plötzlich fällt DAS ins Loch

Essen. Schock-Moment auf einer Baustelle in Essen!

Am frühen Mittwochnachmittag wurde ein Arbeiter (36) in einer Baugrube in Essen-Steele schwer verletzt.

Essen: Unfall auf Baustelle in Steele

Das Unglück trug sich gegen 14.16 Uhr an der Westfalenstraße, Ecke Am Deimelsberg, zu. Der Mann arbeitete in einer rund vier Meter tiefen offenen Baugrube, als plötzlich eine Flüssiggasflasche vom Rand der Grube herunterfiel.

+++ Essen: Masken-Ärger am Hauptbahnhof – die Polizei kann nicht fassen, mit wem sie es dabei zu tun hat +++

Die Flasche, die voll gefüllt bis zu zwölf Kilogramm auf die Wage bringen kann, traf den 36-Jährigen am Kopf und verletzte ihn dabei schwer. Ob der Arbeiter zu diesem Zeitpunkt einen Helm trug bzw. wie viel Schutz ein Helm in einem solchen Fall bieten würde, konnte die Feuerwehr Essen auf Anfrage von DER WESTEN nicht mitteilen.

Notarzt bringt Bauarbeiter ins Krankenhaus

Der Mann musste in der Grube erstversorgt werden, bevor er mit einer Drehleiter an einem Kran aus dem Loch gehoben werden konnte. Nach der Versorgung durch eine Notärztin wurde der schwerverletzte 36-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

------------------------------------

Mehr News aus Essen:

-------------------------------------

Die ohnehin nur einspurig befahrbare Westfalenstraße war während des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt, teilte die Feuerwehr Essen am Mittwochnachmittag mit. Es sei zu Behinderungen und Rückstaus gekommen. (at)