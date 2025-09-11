Nach Messer-Attacke auf Lehrerin in Essen: Hinweise auf religiöses Motiv – und weiteres Opfer!

Die Messer-Attacke auf eine Lehrerin am Berufskolleg an der Blücherstraße in Essen, hat bundesweit für Entsetzen gesorgt (mehr dazu hier >>>). Bislang hat sich die Polizei Essen zum Motiv des Tatverdächtigen (17) zurückgehalten.

Am Donnerstag (11. September) hat Herbert Reul neue Ermittlungsergebnisse der Behörden im Innenausschuss des Landtags bekanntgegeben. Dabei teilte der NRW-Innenminister mit, dass es Hinweise für ein religiöses Motiv des 17-Jährigen gebe.

Religiöses Motiv bei Messer-Attacke in Essen

Demnach seien die Ermittler bei der ersten Auswertung sichergestellter Datenträger auf Videos gestoßen, die „Hinweise auf eine religiös motivierte Tat erkennen“ ließen, wird Reul unter anderem von der „WAZ“ zitiert. Die entsprechenden Videos soll der 17-Jährige Kosovare selbst angefertigt haben.

Auf dem Weg zur Schule soll der Tatverdächtige womöglich noch auf ein weiteres Opfer eingestochen haben. Dabei handelt es sich um einen Obdachlosen, dem an einer Bushaltestelle mit einem Messer in den Rücken gestochen worden war. Der 44-Jährige lag stundenlang an der Bushaltestelle, bis er schließlich in einen Bus Richtung Gelsenkirchen fuhr. Dort konnte er nicht mehr aufstehen. Erst dann wurde die lebensgefährliche Stichverletzung entdeckt (hier mehr zu dem dramatischen Fall >>>).

Bislang hatte die Polizei beide Fälle losgelöst voneinander betrachtet. Jetzt sagte Herbert Reul: „Erste Erkenntnisse sprechen hier für eine Verbindung.“

Tatverdächtiger kein Unbekannter

Herbert Reul zufolge war der 17-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen. Wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz, gefährlicher Körperverletzung und des Besitzes von Kinderpornografie

Wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten hatte ihn die Essener Polizei im Jahr 2023 als „Person mit Risikopotenzial“ eingestuft. Möglicherweise kam es danach zu einer fatalen Fehleinschätzung. Mehr dazu hier in der „WAZ“ >>> (mit dpa)