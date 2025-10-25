Schüsse in Essen ++ Großeinsatz in Katernberg

Großeinsatz am Samstagnachmittag (25. Oktober) in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN sind am Katernberger Markt Schüsse gefallen.

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätige die Leitstelle der Polizei Essen den Vorfall, der sich kurz vor 15 Uhr auf offener Straße zugetragen hatte. Bisherigen Informationen soll es einen Streit zwischen mehreren Personen auf der Viktoriastraße, Ecke Katernberger Markt gegeben haben. Plötzlich soll einer der Beteiligten das Feuer eröffnet haben.

Schüsse auf offener Straße in Essen

Wie ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, ist ein Mann von ein oder mehreren Kugeln getroffen worden, ein anderer Mann erlitt eine Stichverletzung. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang unklar. Fest steht: „Es wurde niemand tödlich verletzt“, teilte die Leitstelle der Polizei Essen am Samstagnachmittag mit. Auch bestehe keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit. Die beiden Opfer der Tat kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt, hat den Tatort rund um den Katernberger Markt weiträumig abgesperrt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tatverdächtigen. „Es wird eine Vielzahl von Personalien aufgenommen“, erläutert die Leitstelle.

Was hinter den Schüssen auf offener Straße in Essen steckt, ist noch unklar. Nach Angaben des Essener Polizeisprechers gibt es Hinweise auf Bezüge ins Clan-Milieu.

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe der brutalen Auseinandersetzung zu ermitteln. Dabei werden die Beamten durch Spezialermittler zur Bekämpfung von Clan-Kriminalität unterstützt.