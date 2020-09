Essen: Schüler wollen zum Sportunterricht – stattdessen landen sie im Krankenhaus

Die Feuerwehr Essen wurde zu einem Notfall an einer Schule gerufen. (Symbolbild)

Essen. In Essen hatten am Mittwoch Schüler über einen merkwürdigen Geruch in der Umkleide des Gymnasiums Überruhr geklagt.

Wie die Feuerwehr Essen bestätigt, sei einigen Schülern schlecht gewesen und sie hätten Atembeschwerden gehabt.

Feuerwehreinsatz in Essen wegen merkwürdigen Geruchs

Deswegen wurde die Feuerwehr gerufen.

Doch diese konnte nicht herausfinden, was den Geruch ausgelöst hatte.

Vier Schüler wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Die vier Fünftklässler wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sagte, dass es keine Hinweise auf schädliche Substanzen in der Luft gebe.

Alle Schüler konnten hinterher wieder an dem Sportunterricht teilnehmen, die vier im Krankenhaus befindlichen ausgenommen. (fb)