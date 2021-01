Essen: Schrecklicher Unfall nach Verfolgungsjagd! Mann verliert die Kontrolle und richtet Chaos an – eine Person verletzt

Essen. Irre Verfolgungsjagd in Essen-Frintrop!

Ein Autofahrer flüchtete am Freitagvormittag gegen 11.10 Uhr vor der Polizei in Essen. Als die Polizeistreife ihn anhalten wollte, gab der VW Golffahrer Gas und bretterte über die Schlossstraße in Richtung Frintroper Straße davon. Dabei richtete er erheblichen Schaden an. Auch musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Essen: Wilde Verfolgungsjagd in der Stadt - Fahrer schwer verletzt

Bei seiner waghalsigen Aktion missachtete er rote Ampeln und in der Oberhauser Straße geschah dann das Unglück: Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Rund 100 Meter vor einem Spielplatz gegenüber der Bedingrader Straße prallte der Wagen vor eine Hauswand. Danach touchierte er noch weitere vier Autos.

Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte wurden hinzugerufen, die den Mann aus dem Fahrzeug befreiten. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Polizisten begleiteten den Mann ins Krankenhaus, weil sie seine Identität überprüfen wollten. „Auch die Besitzverhältnisse des Wagens und die angebrachten Kennzeichen machten eine weitere polizeiliche Prüfung erforderlich“, so die Beamten.

Die Oberhauser Straße musste komplett gesperrt werden.

Polizei sucht dringend Zeugen

Wenn du den chaotischen Unfall nach der Verfolgungsfahrt gesehen hast oder selbst dabei geschädigt wurdest, dann wende dich bitte an die Polizei unter 0201-8290. (js)