Essen: Horror-Unfall fordert zwei Menschenleben – einer in Lebensgefahr!

Essen. Ein schrecklicher Unfall in Essen hat am Freitagmorgen zwei Menschenleben gekostet. Ein weiterer Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei Essen berichtet, sind in einem Tunnel auf der Burggrafenstraße gegen 5 Uhr zwei Autos frontal gegeneinander geprallt.

Essen: Schwerer Unfall am Morgen

Einsatzkräfte eilten zu dem Unfall und versuchten, den 27-jährigen Fahrer des einen Autos zu reanimieren. Die eingeleitete Reanimation wurde jedoch noch vor Ort eingestellt. Der 27-Jährige verstarb.

Sein Beifahrer wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, verstarb wenig später aber auch. Die Frage nach dessen Identität konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Den 41-jährigen Fahrer des zweiten Pkw befreiten die Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug und brachten ihn nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus. Auch er schwebt in Lebensgefahr.

Unfallursache unklar - Straße gesperrt

Die beiden Autos waren in etwa in der Mitte der Unterführung mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit zusammengeprallt. Wie es zu dem schlimmen Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei den Unfallopfern um Männer handeln.

Polizisten sperrten die Kreuzung Burggrafenstraße mit Frillendorferstraße sowie die Kreuzung Krampestraße mit Franziskanerstraße. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Um die Unfallursache zu ermitteln, bittet die Polizei um Hinweise. Wie die Beamten mitteilen, hat sich ein Zeuge gemeldet, dem die rücksichtslose Fahrweise des verstorbenen Fahrers bereits vor dem Unfall auf der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt aufgefallen ist.

Kannst du weitere Hinweise geben? Dann melde dich bitte beim Verkehrskommissariat 1.