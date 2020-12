Essen: In der Nacht brach ein schlimmer Brand in einem Wohnhaus aus.

Essen: Schwerer Brand in der Nacht – dann beginnt die Suche nach einem Hund

Essen. Schwerer Brand in der Nacht in Essen!

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem schweren Brand in Essen-Schonnebeck gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt. Dann begann die Suche nach einem Hund.

Essen: Schwerer Brand in der Nacht - Hund vermisst

Um 3.04 erhielt die Polizei einen Notruf über einen Brand in einem Einfamilienhaus im Kleiner Bruch in Essen. Sofort eilten die Einsatzkräfte zu der Unglücksstelle und trafen auf starken Rauch, der sich durch das gesamte Haus zog und in die Luft stieg.

Als die Einsatzkräfte dort ankamen, hatte sich der alleinige Bewohner bereits aus dem Haus gerettet. Er wurde durch einen Notarzt behandelt und kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Währenddessen galt sein Hund als vermisst.

Drei Atemschutztrups drangen daraufhin in das brennende Haus, um den Brand zu bekämpfen und das Gebäude zu belüften. Dabei konnten sie auch den Hund retten. Ihm schien es gut zu gehen, dennoch brachten ihn die Retter zu einem Tierarzt.

Haus unbewohnbar - Feuerwehr hat eindringliche Bitte

Eine größere Menge der Möbel waren in Brand geraten und lösten schließlich großen Schaden an. Das Haus ist nun nämlich nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der Sachschaden ist und, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unbekannt.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Feuerwehrleute die angrenzenden Häuser auf eingedrungenen Rauch und belüfteten diese. Anschließend konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Abschließend kümmerten sich die Einsatzkräfte noch um das Löschwasser, welches wegen der niedrigen Temperaturen auf der Straße gefroren war. Ein Streuwagen kam zum Einsatz. Zudem hat sich die Feuerwehr schließlich mit einer eindringlichen Bitte an die Bürger gewandt: „Wir helfen gerne, wenn wir durchkommen! Stellen Sie Ihre Fahrzeuge grundsätzlich so ab, dass Rettungsfahrzeuge ungehindert passieren können. Beim nächsten Einsatz kann es um Ihre eigene Gesundheit gehen. Oft zählt jede Minute.“