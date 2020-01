Die Feuerwehr Essen ist an einer alten Schule im Einsatz.

Essen: Schon wieder! Schule steht in Flammen – Feuerwehr im Einsatz

Essen. In Essen brennt eine alte Schule! An der Heßlerstraße im Stadtteil Altenessen steht das Gebäude in Flammen.

Die Feuerwehr Essen ist mit zwei Löschzügen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Essen: Frühere Heßler-Schule in Flammen

Die frühere Heßler-Schule wurde von den Beamten mehrfach nach Menschen durchsucht, glücklicherweise wurde niemand gefunden.

Zweiter Brand in einem Jahr

Bereits im Februar 2019 war es in der alten Schule zu einem Feuer gekommen. Damals ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Eigentlich soll das Gebäude abgerissen werden. Auf der 20.000 Quadratmeter großen Fläche sollen Einfamilienhäuser entstehen. (nr)