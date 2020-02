Essen: Schlimmer Unfall mit Straßenbahn – Mann schwer verletzt

In Essen ist ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert.

Heftige Kollision in Essen! Ein Pkw ist erst in den Gegenverkehr, und dann unter eine Straßenbahn in Essen geraten.

Essen: Mann schwer verletzt

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist ein Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr der Dellwigerstraße in Essen geraten.

Dabei rammte der 52-jährige Mann eine Straßenbahn der Linie 103. Der Wagen wurde von der Straßenbahn gedreht, die Motorhaube unter ihr eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Unfallursache unklar

Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. Die Dellwigerstraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.