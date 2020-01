An der Kreuzung am Bismarkplatz in Essen hat es einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Essen: Schlimmer Unfall in der Innenstadt! Zwei Schwerverletzte – Kreuzung gesperrt

Essen. Bei einem Unfall in Essen sind am Freitagmittag gegen 11.45 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Die vielbefahrene Kreuzung am Bismarckplatz bei der Auffahrt zur A40 ist teilweise gesperrt.

Ein 83-Jähriger war mit seinem Auto von der Kruppstraße aus Essen-Holsterhausen kommend an der Kreuzung am Bismarckplatz links in die Hindenburgstraße abgebogen – obwohl das verboten ist.

Zwei schwerverletzte Frauen

Aus der anderen Fahrtrichtung der Kruppstraße kam in diesem Moment der Wagen einer 53-jährigen Frau. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenprall der beiden Autos

Bei dem Unfall wurde die Beifahrertür des Autos des 83-Jährigen eingeklemmt, so dass seine 79-jährige Beifahrerin von der Feuerwehr befreit werden musste. Sie und die 53-Jährige wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 83-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Da die Arbeiten der Polizei am Unfallort noch am frühen Nachmittag andauern, ist die Auffahrt zur A40 gesperrt. Auch die anderen Richtungen sind nicht alle freigegeben. (dav)