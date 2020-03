Essen: Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall am Steeler Platz.

Essen: Schlimmer Unfall am Steeler Platz – Motorradfahrer schwer verletzt

Essen. Schwerer Unfall am Steeler Platz in Essen!

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen mit einem Bus kollidiert.

Essen: Motorradfahrer knallt mit Bus zusammen

Gegen kurz vor zehn Uhr knallten der Motorradfahrer und der Bus am Steeler Platz in Essen zusammen. Der Unfall ereignete sich direkt am S-Bahnhof Steele.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

