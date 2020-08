Essen: Satire-Seite verspottet Polizei Essen – „Wann hat man schon mal die Gelegenheit...“

Essen. Böse Häme für die Polizei Essen.

Die Satire-Seite „Der Postillon“ hat sich die Polizei Essen vorgenommen und ihr Vorgehen scharf kritisiert.

Essen: Satire-Seite verspottet Polizei

Konkret geht es um die Beerdigung eines hochrangigen Clanmitglieds, welcher am Donnerstag in Essen beerdigt wurde. Etwa 750 Menschen aus dem Kreis der Clans nahmen an der Trauerfeier teil - und damit 600 Personen mehr als derzeit wegen Corona erlaubt.

Die Polizei war bei der Beerdigung zwar anwesend, schritt aber nicht ein. „Der Postillon“ veröffentlichte daraufhin einen Artikel mit dem Titel „Polizei gelingt wichtiger Schlag gegen Clan-Kriminalität, indem sie bei Trauerfeier mit 750 Beteiligten ohne Sicherheitsabstand und Masken nicht einschreitet“

In dem Artikel soll ein fiktiver Polizeisprecher gesagt haben, dass die Polizei die Versammlung hätte auflösen können, „aber wann hat man schon mal die Gelegenheit, den selbsternannten 'Paten von Berlin' Mahmoud Al-Zein, hochrangige Mitglieder der 'Hells Angels' und weitere Unterweltgrößen auf einmal empfindlich zu treffen?“

Schwarzer Humor trifft Polizei Essen

Weiter soll der Polizeisprecher der Satire-Seite gesagt haben: „Und das auch noch, ohne nur einen Finger zu rühren! Ich mein, wer kann schon sagen, wie viele sich da jetzt mit Corona angesteckt haben?“

Laut „Der Postillon“ sei das passive Vorgehen der Polizei also bewusst gewählt worden, wobei nun abzuwarten sei, „ob die Strategie der Polizei Erfolg hatte“. Das werde man in etwa zwei Wochen beobachten können. <<< Mehr Infos zu der Clan-Beerdigung liest du hier >>> (nk)