Essen: Kontrolleure in S-Bahn krankenhausreif geprügelt! Jetzt sucht die Polizei nach DIESEN Männern

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Essen. Unfassbare Tat in Essen: Dort wurden Kontrolleure in einer S-Bahn krankenhausreif geschlagen! Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern.

Fünf Männer haben zwei Zugbegleiter in einem Abellio-Zug in Essen-Steele mit Schlägen und Tritten übel zugerichtet. Die beiden Opfer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Jetzt fahndet die Bundespolizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

In Essen wurden Kontrolleure in der S9 von einer Gruppe Männern verprügelt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Essen: Üble Attacke auf zwei Kontrolleure

Die Tat ereignete sich bereits am 23. August 2021 nachmittags. Die beiden Zugbegleiter der S9 (von Essen Hauptbahnhof nach Essen-Steele) führten bei der bislang noch unbekannten Gruppe eine Fahrkartenkontrolle durch – dann eskalierte die Situation!

Die Täter beleidigten den 33- und den 35-Jährigen. Als die fünfköpfige Truppe die S-Bahn am Bahnhof Essen-Steele verlassen wollte, wurden sie plötzlich gewalttätig! Zunächst wurde der 33-Jährige mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Oberkörper attackiert. Als sein Kollege ihm zu Hilfe eilen wollte, wurde dieser ebenfalls verletzt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Kannst du Hinweise zu den Tätern geben?

Die Geschädigten verständigten die Polizei. Die Gruppe flüchtete in Richtung Krayerstraße / Buschstraße.

Jetzt ordnete das Amtsgericht Essen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Essen: Täter konnten flüchten

Die Bilder der mutmaßlichen Täter findest du HIER<<< (bitte draufklicken)

Kennst du die Personen vielleicht und kannst Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800 /6 888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Ebenfalls in Essen passiert: Im Stadtteil Frohnhausen hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt! Alle Infos zu dem Fall liest du hier. (cf)