Essen: Lokführer steuert S-Bahn – plötzlich blendet ihn etwas Brandgefährliches

Seit mehr als drei Jahren versorgen Ehrenamtliche des Vereins Bedürftige in der Essener Innenstadt.

Fairsorger Essen: Ehrenamtliche Hilfe in der Innenstadt

Essen. DAS ging mächtig ins Auge...

Am Dienstagabend ist es in Essen gegen 21.35 Uhr zu einer brandgefährlichen Tat gekommen, als ein Unbekannter einen Lokführer (25) der S6 mit einem Laserpointer geblendet hatte. Die S6 hat am Abend die Strecke von Essen-Stadtwald nach Essen-Süd befahren.

Essen: Lokführer steuert S-Bahn – plötzlich blendet ihn ein Laserpointer

Laut ersten Ermittlungen der Polizei muss sich der Täter auf der Fußgängerbrücke der Sabinastraße in Essen befunden haben, als der Lokführer geblendet worden ist.

Ein Laserpointer ist äußerst gefährlich, kann dauerhafte Schäden am Auge verursachen. Jetzt ist ein S-Bahn-Fahrer aus Essen geblendet worden. (Symbolfoto) Foto: imago images / Steinach

Die Strecke ist etwa 1,5 Kilometer lang. Das Opfer hat sich nach der Tat über Sehbeeinträchtigungen beklagt, musste sich von einem Augenarzt untersuchen lassen.

Eine Streife der Bundespolizei hatte im Bereich der Sabinastraße keine Personen mehr antreffen können. Es ist ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden.

Strahl eines Laserpointers nie auf das Auge richten!

Der Strahl eines Laserpointers ist äußerst gefährlich und sollte niemals auf die Augen anderer Personen gerichtet werden. Benutzer sollten überdies nie absichtlich in den direkten Strahl schauen, er kann die Augen ernsthaft schädigen.

Sollte der Laserstrahl doch mal das Auge treffen, empfiehlt die Bundespolizei, die Augen zu schließen und den Kopf aus dem Strahl zu bewegen. Laserpoint gehören außerdem in keinem Fall in die Hände von Kindern und Jugendlichen.

Die Polizei Essen bittet im Zuge der Ermittlungen um Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der 0800 6888 000. (mg)

