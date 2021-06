Essen: RWE verpasst sportlichen Aufstieg – Stadt und Polizei haben wichtigen Appell

Essen. Enttäuschung bei den Fans von Rot-Weiss Essen!

Die Mannschaft verpasste trotz eines 2:0-Sieges am letzten Spieltag denkbar knapp den ersten Tabllenplatz in der Regionalliga West. Jetzt haben die Polizei und die Stadt Essen einen wichtigen Appell an die RWE-Anhänger.

RWE hat eine starke Saison hinter sich, muss sich aber nun mit dem zweiten Platz in der Regionalliga West zufriedengeben. Weil die U23 von Borussia Dortmund im Parallelspiel 2:1 gegen Wuppertal gewann, reichte den Essenern der 2:0-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck nicht zur Tabellenführung.

Ein 2:0-Sieg am letzten Spieltag reichte RWE nicht, um an der U23 des BVB vorbeizuziehen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Mit 90 Punkten aus 40 Spielen dürfte die Mannschaft ihren Fans dennoch in dieser Spielzeit einiges an Freude bereitet haben. Wie wäre das da mit einer Saisonabschlussfeier an der Hafenstraße? Stadt und Polizei raten davon ab!

„Aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen bitten die Stadt Essen und die Polizei Essen hierauf zu verzichten“, heißt es mit Blick auf einen möglichen Stadionbesuch. „Polizei und Ordnungsamt sind im Einsatz und werden auch konsequent einschreiten.“ Es werde in Zukunft sicher noch eine Möglichkeit bestehen, die Leistung der Mannschaft zu honorieren, ist in der Mitteilung zu lesen.

Klage vor dem Sportgericht: SO könnte RWE doch noch aufsteigen!

Über die Tabellenplatzierung kann Rot-Weiss Essen also nicht mehr in die 3. Liga aufsteigen. Einen Hoffnungsschimmer hat der Verein aber dennoch: Vor dem Sportgericht hat RWE klage gegen die BVB-U23 eingereicht.

So wurden die Spieler auf der Fahrt zum letzten Saisonspiel verabschiedet. Solche Szenen wollen Stadt und Polizei nun vermeiden. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Drei BVB-Spiele, aus denen die Dortmunder am Ende sieben Punkte holten, wurden in dieser Saison verschoben – weil der BVB angab, wegen Corona-Infektionen in der Mannschaft nicht genügend Spieler für die Begegnung aufbringen zu können. Laut Regelung muss ein Team erst dann antreten, wenn mindestens 14 Feldspieler und zwei Torhüter verfügbar sind.

RWE zweifelt die Angaben des BVB offenbar an, wie der Kicker mit Berufung auf eigene Informationen berichtet. Die Entscheidung über den endgültigen Aufstieg fällt also am grünen Tisch. (at)