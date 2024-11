Essen: Neues Restaurant auf der Rü – es ist etwas ganz Besonderes

Auf der Rüttenscheider Straße – auch Rü genannt – reiht sich Restaurant an Restaurant. Und jetzt bekommt die beliebte Ausgehmeile in Essen einen weiteren Neuzugang. Das neue Lokal ist etwas ganz Besonderes.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist Takumi an die Rüttenscheider Straße gezogen. Die Besonderheit an dem neuen Landen: Dort gibt es nur vegane Gerichte und Gerichte mit Huhn.

Essen: Ramen-Liebhaber dürfen laut jubeln

„Wir möchten authentische, weil nach traditioneller Rezeptur gekochte Ramen-Suppen bieten. Mit Nudeln original aus Japan, viel Gemüse und leckeren Beilagen. Ramen haben viele junge Fans, aber wir möchten auch ältere Kunden von uns überzeugen“, erklärt Inhaberin Shan Shan Hu.

Die Restaurantkette Takumi setzt auf die reichhaltigen Nudelsuppen. In der Rüttenscheider Straße 126 hat jetzt eine neue Filiale eröffnet. In den Räumlichkeiten befand sich zuvor das Sushi-Restaurant Red Sun.

Erste Takumi-Filiale eröffnete 2007 in Düsseldorf

„Mit einer überschaubaren Karte, weil wir Wert darauflegen, dass unsere Köche nur das zubereiten, worauf sie spezialisiert sind“, betont Shan Shan Hu. Die Ramen-Suppen nach Miso-, Shoyu- oder Yuzu-Shio-Art kann um weitere Zutaten erweitert werden, zum Beispiel mit frittierten Hähnchenstücken oder Teigtaschen mit Hähnchen oder Gemüse. Dazu gibt es verschiedene Vorspeisen und Reisgerichte.

2007 eröffnete in Düsseldorf die erste Takumi-Filiale. Inzwischen gehören dem Franchise-System bundesweit 22 Lokale, europaweit sind es sogar 70 Filialen. So gibt es Takumi auch in Barcelona, Prag und Amsterdam.

„Rüttenscheid ist die perfekte Lage“

Shan Shan Hu entschied sich für eine Eröffnung in Essen-Rüttenscheid. „Rüttenscheid ist die perfekte Lage und ich wohne selbst im Stadtteil. Hier wird es viele Kunden geben für unsere Speisen“, betont die 34-Jährige.

