Neue Anzeige an Ruhrbahn-Haltestellen – Essener Kunden irritiert

Ruhrbahn-Kunden haben sich bereits daran gewöhnt. In den NRW-Sommerferien änderte sich die Taktung der Linie U18 (zwischen Berliner Platz und Mülheim Hauptbahnhof) wegen einer Baustelle am Bahnhof Wickenburgstraße.

Das voraussichtliche Ende der Einschränkungen war an den Haltestellen für den 23. August 2025 angekündigt. Zur Überraschung vieler Ruhrbahn-Kunden sollte es aber auch danach bei der 15-Minuten-Taktung bleiben. Darauf weist nun eine neue Anzeige an den Haltestellen der U18 hin. Hier wird nun der 30. April 2026 als Ende der Baumaßnahmen genannt. Doch auch danach wird die U18 vorerst nicht zum 10-Minuten-Takt zurückkehren, wie eine Ruhrbahn-Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte.

Lange Ruhrbahn-Baustelle in Essen

Demnach soll die U18 noch voraussichtlich bis Januar 2027 nur alle 15 Minuten fahren. Denn bis dahin wird die Haltestelle Wickenburgstraße noch saniert – und zwar in zwei Bauabschnitten. Die vorbereitenden Maßnahmen für die Bauarbeiten liefen in den Sommerferien und beeinträchtigten bereits den Verkehr.

Seit dem 24. August wird der Bahnsteig komplett erneuert. Bis voraussichtlich zum 30. April 2026 kann daher nur Gleis 1 an der Wickenburgstraße angefahren werden. Danach ist das andere Gleis an der Reihe, wie das Verkehrsunternehmen bereits Mitte Juni kommuniziert hatte. Nur die Anzeigen an den Haltestellen sorgten jetzt für Verwirrung. „Die Anzeige an der Haltestelle bezieht sich auf das aktuelle Gleis – ab dem 1. Mai 2026 wird dann voraussichtlich das andere Gleis betroffen sein und die Anzeige entsprechend verändert“, erklärt eine Ruhrbahn-Sprecherin das Missverständnis mancher Kunden.

U18 nur noch alle 15 Minuten

Damit ist nun endgültig klar: Ruhrbahn-Kunden müssen sich darauf einstellen, dass die U18 über insgesamt 18 Monate nur alle 15 Minuten fährt.

In der Zeit wird nicht nur der Bahnsteig erneuert, wie die Ruhrbahn erklärt: „Zusätzlich werden die Stahlbetonstützen und die Stahlbetonunterseiten der Zugangsgebäude saniert, die Zugangstreppen und das Tonnendach auf der Bahnsteigebene instandgesetzt. Auch die Warteräume und die Wartebereiche werden erneuert und übersichtlicher gestaltet und digitale Ansagegerät für seheingeschränkte Personen installiert. Taktile Leitstreifen in der gesamten Haltestelle runden die Sanierungsarbeiten ab.“