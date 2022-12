Essen: Ruhrbahn mit Silvester-Hammer – Party-Gänger müssen stark sein

Bis zu Silvester ist es nicht mehr lang und viele Party-Gänger planen schon, wie sie den Abend gemeinsam mit Freunden verbringen sollen. Die Ruhrbahn hat für Essen nun aufgrund der Nachfrage den Fahrplan für die Feiertage verkündet.

Party-Gänger müssen dabei ganz stark sein. Bis 23 Uhr heute Abend gilt in Essen der gleiche Fahrplan wie sonst an einem Samstag, danach gibt es ausgerechnet eine Betriebspause.

Essen: Ruhrbahn mit Silvester-Hammer

Während im vergangenen Jahr Silvester noch wegen Corona ohne große Partys auskommen musste, sieht es nun erfreulicher aus. Die Ruhrbahn will mit einem besonderen Fahrplan dafür sorgen, dass alle die unterwegs sind auch wieder nach Hause kommen.

Doch ausgerechnet zum Zeitraum, wo man sich schnell noch auf den Weg zu einer Party macht oder schnell nach Hause will, herrscht Betriebsruhe. An Silvester gilt bis circa 23 Uhr der gleiche Fahrplan wie sonst an einem Samstag, danach gibt es die Betriebspause.

Zwei Stunden lang fahren keine Busse oder Bahnen der Ruhrbahn in Essen und Mülheim an der Ruhr. Erst zwischen 1 und 4 Uhr fahren die NachtExpress-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 7.30 Uhr. Es fahren auch keine TaxiBusse.

Ruhrbahn: „Möchten Sicherheit in Vordergrund stellen“

Auf Anfrage von DER WESTEN antwortete die Ruhrbahn: „Aus Sicherheitsgründen werden unsere Fahrzeuge durch unser Personal ab 23 Uhr zurück in die Depots gefahren, um dort bis Mitternacht einzutreffen. Gerade in der Silvesternacht möchten wir die Sicherheit unserer Kunden und unseres Fahrpersonals und natürlich auch unserer Fahrzeuge in den Vordergrund stellen.“ Am nächsten Tag zum Neujahr fahren die Busse und Bahnen dann wieder nach dem Sonntagsfahrplan.

Die Ruhrbahn hat außerdem auch den Fahrplan für die Festtage bekanntgegeben. An Heiligabendwird bis circa 18 Uhr nach Samstagsfahrplan gefahren. In der Zeit von circa 15 Uhr bis circa 18 Uhr wird im 30-Minuten-Takt gefahren. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich. Die 0-Uhr-Fahrt ab Essen Hauptbahnhof entfällt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr fährt die NachtExpress-Linie stündlich. Die letzte Fahrt der NE-Linien in Essen und Mülheim ist um 1.30 Uhr.