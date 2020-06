Essen: Ruhrbahn hat revolutionären Plan – Fahrgäste haben bald ...

Das Nahverkehrsunternehmen Ruhrbahn in Essen testet in den kommenden Monaten in acht Bussen und Bahnen eine neue Spezialbeschichtung von Oberflächen, die das Corona-Infektionsrisiko senken soll.

Das klarlackähnliche Mittel Dyphox wird dazu auf Flächen wie Lenkrädern, Handgriffen und Haltestangen aufgetragen. Ein chemischer Prozess soll dafür sorgen, dass nahezu alle Bakterien, Viren und Pilze beseitigt werden.

Eine Studie der Universitätsklinik Regensburg habe die Wirksamkeit belegt, berichtet die Ruhrbahn. Das Mittel soll bis zu einem Jahr wirksam, für Mensch oder Natur aber unschädlich sein.

„Wir wollen zunächst einmal testen, wie das Verfahren funktioniert und wie die behandelten Oberflächen reagieren“, erklärte Projektleiter Michael Bartels.

Martin Dreps, Bereichsleiter Fahrzeugtechnik, erklärte dazu: „Zum Schutz vor einer Ansteckung mit COVID-19 haben wir bereits eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Die Oberflächen-Beschichtung mit Dyphox in unseren Fahrzeugen sehen wir als einen weiteren wichtigen Baustein an. Denn selbstverständlich möchten wir sowohl für unser Fahrpersonal als auch für alle Fahrgäste ein möglichst hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.“

Testphase dauert zwei bis drei Monate

Nach der zwei bis drei Monate dauernden Testphase sollen nach und nach alle Fahrzeuge der Ruhrbahn mit der Substanz behandelt werden. Der Fuhrpark der Ruhrbahn umfasst nach Angaben einer Sprecherin 274 Busse und 163 Straßenbahnfahrzeuge. (jhe mit dpa)