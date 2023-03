Essen: Inhaberin gibt Kult-Laden auf – und hat einen dringenden Wunsch

Was Hildegard L. aus Essen Tag für Tag leistet, scheint für viele auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein. Doch wenn man auf ihr Alter schaut, kann man wirklich nur den Hut ziehen.

Hildegard L. ist 91 Jahre alt – und noch immer nicht im Ruhestand. Sie betreibt eine Schneiderei in Essen, ist selbstständig. Jetzt ist sie gezwungen ihren geliebten Kult-Laden im Stadtteil Rüttenscheid aufzugeben. Der Körper macht nicht mehr mit. Doch sie hat einen dringenden Wunsch: Sie will unbedingt einen passenden Nachfolger für ihren Kult-Laden finden!

Essenerin dachte oft ans Aufhören

Bis in ein so hohes Alter zu arbeiten, war eigentlich nicht der Plan von Hildegard L., wie die „WAZ“ berichtet. Es hat sich einfach so ergeben. Oft dachte die Essenerin ans Aufhören. Das Problem: Sie fand keinen Nachfolger für ihren Laden. Bis heute stemmte die Power-Frau die Selbstständigkeit – doch damit soll nun wirklich Schluss sein.

Auf die Schneiderei kam sie durch die Familie: „Der Bruder meiner Mutter hat eine Schneiderin geheiratet. Ich habe ihr oft beim Nähen zugeschaut und fand das so schön“, erinnert sie sich zurück. Und da war für Hildegard L. klar: Sie will auch Schneiderin werden!

Essen: Arthrose zwingt Hildegard L. in die Knie

Heute blickt sie auf über 40 Jahren als Schneiderin in Essen-Rüttenscheid zurück. „Ich habe so eine tolle Kundschaft, kein einziges Mal gab es Ärger. Und die Lage ist super.“ Die Arthrose in den Knien zwingt sie jetzt zum endgültigen Aufhören. Doch das soll nicht passieren, ohne einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Bleibt nur zu hoffen, dass der schon bald gefunden wird – und Hildegard L. endlich in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen kann. Ihre ganze bewegte Lebensgeschichte liest du bei der „WAZ“.

