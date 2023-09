Essen: Neues Angebot auf der „Rü“ – hier kommen SIE jetzt voll auf ihre Kosten

Gemütlich etwas essen gehen, abends in einer Bar einen Cocktail schlürfen oder einfach entspannt durch die Fußgängerzone an den zahlreichen Geschäften vorbeischlendern: Auf der Rüttenscheider Straße („Rü“) in Essen gibt es so einige Angebote. Jetzt kommt noch eine Attraktion dazu. Wellness-Fans dürfen sich freuen.

Essener, aufgepasst: Auf der „Rü“ hat am Montag (4. September) ein neuer Laden eröffnet. Und wer auf Massagen und Entspannung steht, der kommt dort voll auf seine Kosten. Nach langer Renovierung öffnete „5Elements“, Anbieter vor allem von Wellness-Massagen, seine Pforten in den Arkaden des Girardethauses, berichtet die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR).

Konzept ist bereits in München vertreten

Mit dem Konzept „Elements“, das bereits in zwei Studios in München erfolgreich betrieben werde, folge man dem aktuellen Wellnesstrend und „wird aktuelle Entwicklungen aufgreifen“, teilte die IGR bei Facebook mit.

„Es geht weniger um medizinische Anwendungen als um das Wellness. Sowohl die hohe Qualität der verschiedenen angebotenen Massagen als auch die stilvolle Einrichtung sollen ein rundum Wohlgefühl vermitteln. Die Anwendungen erstrecken sich von klassischen Ganzkörper-, Sport- oder Rückenmassagen über Schwangerschaftsmassagen, Lomi-Lomi Massagen, Shiatsu bis hin zu Kombinationsmodellen. Die erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten haben zehn bis 20 Jahre Berufserfahrung“, heißt es weiterhin.

Bier und Ingwer-Shot vor der Entspannung

Vor der Behandlung gebe es ein Bier, einen Prosecco oder einen Proteindrink, aber auch Ingwer-Shot, Tee oder Kaffee sind im Angebot. „Gerade in der Großstadt kann man mit Entspannung, Regeneration und Rehabilitation dem Alltagsstress entfliehen, sich etwas Gutes tun und wieder fit werden. Die Behandlungen zwischen 30 und 90 Minuten lassen sich für Mitarbeiter der umliegenden Firmen auch in die Pausen einbauen“, schlägt die IGR vor. Man darf gespannt sein, wie das Angebot bei den Essenern ankommen wird.