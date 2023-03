Essen: Neues Restaurant auf der „Rü“ – der Besitzer ist kein Unbekannter

Die bekannteste Gastromeile in Essen ist um ein Lokal reicher geworden. Denn auf der Rüttenscheider Straße hat am Montag (13. März) eine neue Pizzeria eröffnet. Der Name dürfte den Rüttenscheidern bekannt vorkommen. Kein Wunder – denn hinter dem „Pizza Express“ steckt genau der gleiche Betreiber, der zuvor die gleichnamige Stehpizzeria zwei Häuser weiter betrieben hatte.

Seit 19 Jahren hatte Inhaber Mahir Lajqi hier seine Pizza schon verkauft. Doch plötzlich musste der erfahrene Gastronom den Standort verlassen. Umso glücklicher zeigt er sich im Gespräch mit DER WESTEN, dass er das Ladenlokal gleich nebenan (ehemalige „Drago Imbisserie“) übernehmen konnte. Jetzt ist sein Laden deutlich größer – seinem besonderen Angebot will Mahir Lajqi allerdings treu bleiben.

Essen: Neues Lokal mit besonderem Angebot

Große Trattoria statt Pizza-Imbiss. Zahlreiche Sitzgelegenheiten statt Stehlokal. Neue große Speisekarte mit Antipasti, Rumpsteak und Co. statt „nur“ Pizza.

Mahir Lajqi spricht mit dem neuen Standort ein breitgefächertes Klientel an. Seine Wurzeln soll der „Pizza Express“ allerdings behalten. So sollen genau wie in der Stehpizzeria weiterhin Nachtschwärmer auf ihre Kosten kommen. Nicht nur soll die Küche am Wochenende bis 23 Uhr geöffnet haben. An Freitagen und Samstagen sollst du wie gewohnt bis 3 Uhr in der Nacht deine Pizza bekommen.

Mahir Lajqi betreibt den neuen Pizza Express in Essen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Darum musste der „Pizza Express“ umziehen

Ganz freiwillig geschah der Umzug in das neue Ladenlokal nach Angaben des Inhabers nicht. Den alten Standort musste Mahir Lajqi verlassen, weil das Haus bis Ende 2022 abgerissen werden sollte. Die Maßnahme verzögere sich allerdings wohl bis Ende dieses Jahres.

Einen anderen Ort für das neue Lokal als die „Rü“ konnte sich der alteingesessene Gastronom allerdings nicht vorstellen. „Hier kennt man mich ja“, sagt er im Gespräch mit DER WESTEN. Deswegen sei er froh, dass er den Laden in so unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Standort eröffnen konnte. Darüber dürften sich die Stammgäste des alten „Pizza Express“ nun auch freuen.