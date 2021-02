Essen: Mitten in Rüttenscheid blühte illegale Prostitution – Geheim-Bordell in Hotel ausgehoben

Essen. Von wegen tote Hose wegen Corona!

In Essen blüht die illegale Prostitution trotz Corona. Am Dienstag nahm die Polizei mitten in Rüttenscheid ein Geheim-Bordell in einem Hotel hoch.

Essen: Polizei hebt illegales Bordell in Hotel aus

Die Polizei in Essen hatte am Dienstagabend einen Hinweis auf ein verdächtiges Treiben in dem Hotel an der Friederikenstraße erhalten.

Beamte einer Einsatzhundertschaft aus Essen umstellten das Gebäude und stießen im Hotel tatsächlich auf sechs rumänische Frauen (20 bis 34 Jahre alt) sowie drei rumänische Männer (30 bis 36 Jahre) - mutmaßlich ihre Zuhälter.

In diesem Rüttenscheider Hotel ließ die Polizei ein Geheim-Bordell hochgehen. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Im Hotel entdeckten die Beamten mehrere augenscheinlich für sexuelle Dienstleistungen hergerichtete Zimmer.

--------------

--------------

Außerdem entdeckten sie Verhütungsmittel und Lebensmittel, was den Verdacht nahelegt, dass die Prostitution bereits seit geraumer Zeit dort stattgefunden hat und auch langfristig angedacht war. Auch geringe Mengen von Marihuana wurden sichergestellt.

Essen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Inzwischen ermittelt die Essener Staatsanwaltschaft.

Der Inhaber des Hotels, Reza Ebrahimi, sagte der „Bild“: „Ich habe am Montag einen Anruf von einem Mann erhalten, der angab, mit seiner Familie und seinen Kindern wegen der Witterungsverhältnisse nicht mehr aus Essen wegzukommen. Er bettelte so lange, dass ich Mitleid hatte und ihm den Code für den Schlüsselsafe am Eingang gab. Ich war selber nicht im Hotel, wollte nur helfen.” (ms)