Essen: Nach Leerstand auf der Rü – endlich ist klar, was bald eröffnet

Diese Nachricht wird einige Essener sicherlich freuen. Denn auf der Rüttenscheider Straße (auch Rü genannt) werden bald zwei neue Geschäfte eröffnen.

Aktuell stehen die beiden Ladenlokale in Essen noch leer. Doch das wird sich ändern.

Auf der Rü eröffnen zwei neue Ladenlokale

Leere Lokale sieht man aktuell leider recht häufig. Corona und auch die Inflation machen vielen Geschäften zu schaffen – einige mussten bereits aufgeben. Umso schöner ist es, wenn auf einen Leerstand wieder ein neues Angebot folgt. Das ist nun auch auf der Rüttenscheider Straße der Fall.

Darüber informiert die Facebook-Seite Rüttenscheid. „An der Josephinenstraße laufen seit langem Umbauarbeiten in den beiden Ladenlokalen an den Ecken. Endlich zeigen die Fenster, dass es hier keinen Leerstand gibt, sondern bald schöne, neue Angebote auf der Rü“, heißt es unter anderem in dem Post. Doch worauf können sich die Essener freuen?

Eröffnungen Ende diesen und Anfang nächsten Jahres

„In das ehemalige Sonnenstudio Rü 213 wird Ralph Cremer mit dem Geschäft in der Reginenstr. 14 (Cremerladen by Edelguth) als zweites Edelguth in Rüttenscheid ziehen“, heißt es in dem Post weiter. Da die Umbaumaßnahmen sehr umfangreich seien (neue Decke, Wände, Boden, Leitungen und Rohre sowie Fenster), plane man eine Eröffnung für März 2023.

Weitere News:

Auch in der Rü 219, wo früher Wortberg beheimatet war, tut sich aktuell einiges. In dem Lokal soll „Manufakt.Ruhr, ein Portal vieler individueller Handwerksfirmen aus der Region, seinen Mitgliedern die Möglichkeit geben, neben der Online-Präsenz auch im stationären Handel gesehen zu werden“. Dort werde von Schmück, Möbel, Kunst Kulinarisches, Bier Spirituosen bis Kleidung und Dekoartikeln ein wechselndes Angebot auf den Showroom-Flächen angeboten. Dazu soll es auch „jahreszeitliche Aktionen“ geben. Die Eröffnung soll wohl im Dezember stattfinden. Wie die beiden neuen Geschäfte in Essen ankommen, wird sich also in naher Zukunft zeigen.