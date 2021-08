Essen: Wichtige Verkehrsachse mitten auf der Rü gesperrt – darum halten HIER bald erst einmal keine Bahnen

Essen. In Essen kommt es bei einigen Bahnlinien in nächster Zeit zu Änderungen im Fahrplan. Bei Bauarbeiten an einem U-Bahnhof in Essen gibt es Probleme.

Hier hält so schnell keine Bahn mehr! Welche Haltestelle betroffen ist, erfährst du hier.

Essen: Ausbau eines U-Bahnhofs geht nach hinten los

An der Haltestelle Martinstraße haben sich Teile der Decke gelöst! Der U-Bahnhof soll ausgebaut werden, damit hier auch Niederflurbahnen verkehren können. Außerdem wird hier eine neue Brandschutztechnik eingebaut.

Dafür müssen die Decken komplett erneuert werden. Doch während der Nachtarbeiten bröselte es, Deckenteile haben sich gelöst. Gefahren für Fahrgäste will die Ruhrbahn ausschließen.

Essen: Diese Bahnlinien sind betroffen

An der Martinstraße wird daher jetzt nicht mehr gehalten, die Bahnen fahren einfach durch. Betroffen von dem Ausfall sind die U11 sowie die 107 und 108. Du kannst also ab sofort weder ein- noch aussteigen.

Foto: IMAGO / Schöning

Fahrgäste in Richtung Essen Hauptbahnhof können alternativ an den Haltestellen Rüttenscheider Stern oder Messe/Ost Gruga zu- oder aussteigen.

Voraussichtlich wird die Martinstraße für zwei Wochen für Fahrgäste gesperrt sein, teilte die Ruhrbahn mit. (mbo)