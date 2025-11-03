Neues Lokal auf der „Rü“ in Essen – SIE können sich freuen

Essener aufgepasst, die „Rü“ hat ein neues Lokal. Die Straße, die vor allem abends und am Wochenende prall gefüllt ist, darf sich über einen weiteren Neuzugang freuen: Ein neuer Dönerladen hat eröffnet.

Die „Rü“ in Essen ist bekannt für ihr vielfältiges Gastronomieangebot. Wonach es dir auch immer ist, auf der Rüttenscheider Straße findest du in jedem Fall etwas. Nun hat sich das Döner-Angebot noch einmal erweitert.

Neuer Dönerladen auf der „Rü“ in Essen

„Döner Break“ heißt das neue Lokal auf der „Rü“. Der Dönerladen hat bereits Mitte Oktober eröffnet und wirbt direkt mit besonderen Spezialitäten. „Die Spezialität sind Steakdöner mit ganzen, puren Rindfleischstücken anstelle der üblichen Spieße, die Mischungen auch mit Hackfleisch enthalten“, heißt es auf Facebook.

Neben diesem aktuellen Food-Trend gibt es aber auch Currywurst mit Pommes – es ist die Lieblingsspeise von Chef Muhammed Akcora (26), der „Döner Break“ zusammen mit Tugce Ince (24) leitet. Beide haben nach eigenen Angaben keinerlei Erfahrung in der Gastronomie, werden jedoch von der gesamten Familie unterstützt.

Das Lokal ist auf der Rüttenscheider Straße 171 zu finden und wird sich in den kommenden Wochen und Monaten einen Namen machen wollen. Zuvor war an gleicher Stelle ein beliebter Kiosk zu finden.

Partygänger dürfen sich freuen

„Döner Break“ wirbt schon direkt zu Beginn mit einem Aspekt: Das Lokal hat am Wochenende bis drei Uhr nachts geöffnet. So möchten Akcora und Tugce auch die Feierbiester und Nachteulen abholen. Schließlich hat sich der Döner in den letzten Jahren immer mehr zu einem After-Party-Snack gemausert. Auf dieses Konzept setzt auch der neue Dönerladen in Essen.

Club- oder Kneipenbesucher dürfen sich also über ein weiteres Lokal freuen, das sie auch spät in der Nacht noch mit einem Döner versorgen kann. Allerdings ist „Döner Break“ wahrlich nicht der einzige Laden, der sich dieses Konzept angeeignet hat. Die Konkurrenz auf der „Rü“ ist groß.