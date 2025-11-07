Essener besuchen die Rü – sie schauen gebannt nach oben

Rüttenscheid leuchtet – aber nicht ohne Mühe. Als am Sonntagabend (27. Oktober) die Winterbeleuchtung an der Rü eingeschaltet wurde, sah alles nach unbeschwerter Vorfreude aus.

Doch hinter den Lichtern verbirgt sich viel mehr …

Rü in Essen leuchtet: Am 28. Oktober ging es los

Es ist wieder so weit – die Rü in Essen leuchtet! Am Sonntagabend (27. Oktober) war es nämlich so weit: Zahlreiche Rüttenscheider versammelten sich, um den Moment zu erleben, in dem die Winterbeleuchtung feierlich angeschaltet wurde. Und auch in diesem Jahr sorgt das warme Licht entlang der beliebten Einkaufsmeile für strahlende Gesichter in der dunklen Jahreszeit.

++ Auch spannend für dich: Wichtige Warnung zum Weihnachtsmarkt Essen-Steele – Besucher merken es vor Ort direkt ++

Doch hinter dem funkelnden Lichtermeer steckt viel Engagement – und ein bisschen Tüftelei. Denn die IG Rüttenscheid, die die Beleuchtung seit über 30 Jahren organisiert, muss längst nicht mehr nur ans Aufhängen denken. Auch Energie sparen ist ein großes Thema: Die Lichter bestehen inzwischen komplett aus LEDs, gehen später an und dafür früher wieder aus. Punkt 22 Uhr heißt es nämlich: Lichter aus. Auch die Startzeit variiert – im Schnitt gegen 17 Uhr – und wird regelmäßig an den Sonnenuntergang angepasst.

Technische Probleme

Und die Beleuchtung vieler Bäume wird inzwischen verzichtet – teils, um Strom zu sparen, teils, weil die Kosten für neue Lichterketten nach Baumschnitten einfach zu hoch sind. Auch technische Komplikationen nehmen immer weiter zu und die immer strengere Vorgaben der Verwaltung machen das Anbringen der Lichter nicht gerade einfacher.

Mehr News aus Essen:

Trotzdem: Die Rü leuchtet – und das zählt! Bis Anfang Februar soll die Winterbeleuchtung die Straße in warmes Licht tauchen. Und wer möchte, kann helfen, dass es so bleibt: Spenden sind herzlich willkommen, um die steigenden Kosten zu decken.