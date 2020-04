Essen: RTL2 dreht Show in der Innenstadt – plötzlich kommt es zu einer abscheulichen Szene

Diese Sendung geht unter die Haut. RTL2 drehte vor einiger Zeit die Sendung „Prominent und Obdachlos“. Unter anderem auch in der Innenstadt von Essen.

Am Montagabend zeigte der Sender die Szenen aus Essen und offenbart, wie abscheulich sich manche Essener verhalten. Der Plot der Sendung ist rasch erklärt. TV-Sternchen Elena Miras, Unternehmer Jens Hilbert und Starkoch Christian Lohse tauschen ihr Lotterleben für 72 Stunden gegen die Obdachlosigkeit.

72 Stunden, in denen die Promis lediglich einen Sack Pfandflaschen, einen Schlafsack und das besitzen, was sie am Körper tragen. Eine Erfahrung, die die Teilnehmer an ihre Grenzen brachte.

Jens Hilbert im Gespräch mit einem Essener Obdachlosen. Foto: RTL ZWEI

Essen: Millionär Jens Hilbert muss 72 Stunden als Obdachloser in Essen verbringen

So musste Multimillionär Jens Hilbert 72 Stunden in der Reviermetropole Essen verbringen. Für den 42-Jährigen, der mit einer Haarentfernungs-Firma zu Geld kam, eine völlig neue Erfahrung. Auch, weil der offen homosexuell lebende Mann Erfahrungen machen musste, die er eigentlich weit hinter sich gelassen hatte.

Noch bevor das Experiment startete, sprach Hilbert über seine Jugend. Eine schwierige Zeit für den heute 42-Jährigen. „Viele Jahre meines Lebens habe ich versucht, der verkappte Hetero zu sein“, berichtet Hilbert. Zu sehr wurde er gemobbt. Von seiner Umgebung nicht respektiert. Er hatte all das hinter sich gelassen.

Das ist Jens Hilbert:

Jens Hilbert wurde am 14. Februar 1978 geboren

Er ist Unternehmer, Buchautor und TV-Darsteller

2017 gewann Jens Hilbert „Promi Big Brother“

Essen: Die Geister von damals kommen ans Licht

In Essen jedoch kommen die Geister von damals nun wieder ans Licht. So bemerkt ein Mann in einem Dönerimbiss in der Essener Innenstadt den Teilzeit-Obdachlosen, drückt ihm einen dummen Spruch. Als Jens antwortet, ihn sogar fragt, ob er nicht eine Cola haben dürfe, reagiert der Mann abscheulich.

Ob das eine „Freakshow“ sei, fragt er Hilbert. Ob er Aufmerksamkeit erhaschen will mit seiner „komischen Transsexualität“. Schließlich ruft er Hilbert noch hinterher, dass er sich „einen runterholen“ solle. Kein Mensch greift in der Situation ein. Niemand steht ihm bei.

Beschämend für eine Metropole wie Essen, die ihr Oberbürgermeister Thomas Kufen als „bunt, dynamisch und tolerant“ bezeichnet hat...