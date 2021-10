Essen: Dating-Show Kandidat sucht Liebe bei RTL2 – und redet Klartext: „Nehme kein Blatt vor den Mund“

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Dating-Shows gibt es viele. Manche würden sogar sagen zu viele. Bei „Let’s Love“ auf RTL2 soll alles anders sein. Daniel aus Essen hat sich diesem Experiment gestellt. Der 30-Jährige ist auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Doch warum ist es als schwuler Mann in Essen so schwierig, jemanden kennenzulernen?

Heiße Flirts, spannende Dates und sogar Sex im TV: Bei „Der Bachelor“, „Love Island“ und Co. geht es regelmäßig ordentlich zur Sache. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Dating-Show über den Bildschirm flimmert. Daniel aus Essen möchte sein Glück nun auch dort versuchen. Ab Montag wird er bei „Let’s Love“ zu sehen sein.

Daniel Fischer aus Essen sucht die große Liebe bei RTL2. Foto: RTL2

Essen: Daniel sucht die große Liebe bei „Let’s Love“ auf RTL2

Im Interview mit DERWESTEN verrät „Let’s Love“-Kandidat Daniel, wie es wirklich war, bei so einer TV-Show mitzumachen.

„Das war eine spannende Herausforderung für mich. Man ist nicht nur wegen dem Date so aufgeregt, sondern auch, weil man mit der Kamera beobachtet wird. Da denkt man sich schon: Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht geschnarcht“, lacht er.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Grund zum Lachen hat Daniel oft, denn er ist ein sehr lebensfroher Mensch. Doch warum muss solch ein aufgeschlossener und smarter Typ seinen Mann eigentlich im TV suchen? Klappt es etwa nicht im echten Leben? Darauf hat Daniel eine Antwort: „Ich bin ein bisschen anspruchsvoll. Ich habe natürlich schon Beziehungen gehabt. Auch welche, die länger gingen. Am Ende hat es oft leider nicht gereicht aus verschiedenen Gründen.“

Essen: Für Daniel war „Let’s Love“ eine spannende Herausforderung

Bei „Let’s Love“ ziehen zwei Singles gemeinsam in eine Hütte. Ohne jegliche Ablenkung sollen sie sich dort so privat wie möglich kennenlernen. Nach einem Tag wird entschieden, ob sie die Zweisamkeit fortführen wollen. Dabei kann ein Date fünf Tage und Nächte in der Hütte dauern. Moderiert wird die neue Dating-Show von Jana Ina Zarrella.

Ob die Brasilianerin ihm auch dabei hilft, eine neue Liebe zu finden? Daniels längste Beziehung jedenfalls ging über vier Jahre. Seine letzte ist rund zwei Jahre her. Zeit also, für einen neuen Mann an seiner Seite, findet Daniel. Doch die große Liebe als schwuler Mann im Ruhrgebiet zu finden, gestaltet sich nicht immer leicht.

Jana Ina Zarrella moderiert die Show. Foto: IMAGO / Future Image

Essen: Wie ergeht es einem schwulen Mann bei der Partnersuche im Ruhrgebiet?

Was Daniel vor allem fehlt, ist die Anonymität. Man würde sich untereinander häufig kennen und kaum neue Gesichter sehen. „Es ist kompliziert, jemanden kennenzulernen. In Essen sind alle so connected und in der Szene drin. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist nur eine Handvoll. Ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund.“

Auch kein Blatt vor den Mund nimmt der Dellwiger, wenn es um die kulturellen Angebote in Essen für Schwule geht. Da fehlt ihm doch einiges, wie er betont: „Beispielsweise die Partyszene gerade für Schwule und Lesben hat in Essen kaum eine Plattform. Um irgendwo hinzugehen, gibt es nicht so viele Orte. Da könnten wir Schwule uns mehr einsetzen und sagen: Wir wollen mehr Kultur haben für diese Szene.“

--------------------

-------------------------

Essen: Daniel wünscht sich mehr Angebote für Schwule

Und wer weiß, vielleicht kann Daniel Partys und Kultur schon bald mit einem neuen Mann an seiner Seite genießen. (cf)

„Let’s Love“ startet ab dem 25. Oktober von Montag bis Freitag, ab 17:05 Uhr bei RTL2.