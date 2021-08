Essen: Große RTL-Liveshow wird in der Stadt gedreht – so kannst auch du dabei sein

Essen. TV-Highlight in der Revierstadt Essen: Der Fernsehsender RTL veranstaltet eine riesige Liveshow an einem der beliebtesten Orte.

Die Veranstaltung findet zeitnah statt und wird vor allem denjenigen gewidmet, die in Corona-Zeiten zu wahren Alltagshelden wurden.

Eine große RTL-Liveshow kommt nach Essen. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services & IMAGO / Marc Schüler (Fotomontage: DERWESTEN)

Essen: RTL veranstaltet große Liveshow in der Revierstadt

Der Fernsehsender RTL veranstaltet am 28. August ab 20.15 Uhr eine große Liveshow unter dem Titel „RTL sagt Danke“. Das Interessante für Ruhrgebietler: Das Event wird am Seaside Beach am Baldeneysee in Essen stattfinden.

Stolz wie Bolle kündigten die Mitarbeiter vom Seaside Beach die freudige Nachricht auf Facebook an und verrieten den Essenern, wie sie sich ein Ticket für die Show ergattern können.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

RTL veranstaltet das Live-Event für alle „Corona-Helden“, sprich Krankenpfleger, Rettungskräfte, Kassierer und Co. Es soll „Danke“ gesagt und etwas zurückgegeben werden.

Der Seaside Beach am Baldeneysee. Hier soll bald ein großes RTL-Event stattfinden. (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

Viele deutsche Comedy-Stars wie Mario Barth und Oliver Pocher werden dabei sein und exklusiv für die Mitarbeiter systemrelevanter Berufsgruppen auf die Bühne treten.

