Essen: Jetzt ist es raus! RWE-Stadion hat bald diesen Namen

Essen. Für Rot-Weiss Essen könnte es sportlich gesehen kaum besser laufen: Mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Preußen Münster, ist der Regionalligist derzeit Spitzenreiter. Das dürfte nicht zuletzt auch an der starken Kulisse liegen, vor der RWE jede Heimpartie bestreitet.

Das Stadion Essen war auch gegen die Sportfreunde Lotte gut gefüllt. Doch ab 2022 trägt es einen anderen Namen. Foto: IMAGO / Markus Endberg

Den letzten 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte sahen im heimischen Stadion Essen beispielsweise rund 10.000 Zuschauer – für die vierte Liga eine absolute Rekordkulisse! Doch die Spielstätte trägt schon bald einen neuen Namen. Das verkündete der Essener Fußballverein auf seiner Facebook-Seite.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: RWE-Stadion heißt bald SO

„Was für eine Nachricht! Rot-Weiss Essen erwirbt die Namensrechte am Stadion Essen und trägt seine Heimspiele ab 2022 für mindestens fünf Jahre offiziell im ‚Stadion an der Hafenstraße‘ aus. Wir gehen einen deutschlandweit einzigartigen Schritt, verhindern die Beinah-Übernahme eines kommerziellen Namens und starten eine Fundraising-Aktion, an der Fans und Unternehmen teilnehmen können“, erklärt der Verein in dem Beitrag.

Essen: Rot-Weiss bekommt die Namensrechte am Stadion

Unterstützer können so zu „Stadionpaten“ werden. Durch die LED-Tafeln, die außen am Stadion jeweils neben dem neuen Stadionname angebracht werden, können Fans visueller Teil des Projektes werden. 10.000 „Stadionpatenschaften“ sind somit möglich.

Essen: Fans können „Stadionpaten“ werden

RWE-Vorstand Marcus Uhlig freut sich über diesen Schritt: „Wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, diesem Ort eine maximal würdige Bezeichnung zurückzugeben. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt, das dieser Aufgabe gerecht wird und zeitgleich unseren Verein finanziell entscheidend weiterentwickeln wird.“

Na, das sind doch tolle Nachrichten für alle RWE-Fans! In dem Stadion trägt übrigens auch die Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft SGS Essen ihre Heimspiele aus. (cf)