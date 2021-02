Essen: Bengalos und Feuerwerk nach RWE-Sieg! Fans drehen völlig durch

Essen. Nach dem dramatischen DFB-Pokal-Spiel zwischen Regionalligist Rot-Weiss Essen (RWE) und Bundesligist Bayer Leverkusen sind die RWE-Fans am Dienstagabend völlig durchgedreht.

Sie versammelten sich am Stadion und in der Stadt und zündeten Bengalos sowie Feuerwerk. Zudem gab es Autokorsos.

Essen: Fans drehen nach RWE-Sieg völlig durch

Der RWE-Sieg kommt für die Fans überraschend. Umso größer war die Freude darüber, dass der Fußballverein aus Essen als Außenseiter gegen einen Bundesligisten gewonnen hat.

RWE-Fans gingen deshalb nach Abpfiff des Spiels auf die Straßen, fuhren in hupenden Autokorsos durch die Stadt und zündeten Pyrotechnik.

Das bestätigte ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber DER WESTEN. Auch erklärte er, es habe feiernde Fans am Berliner Platz in der Innenstadt sowie am RWE-Stadion gegeben.

Essen: RWE-Fans feierten den Sieg ihrer Mannschaft - auch mit Pyrotechnik. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Polizei Essen stellt verschiedene Verstöße fest

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und stellte einige Verstöße fest. Diese richten sich gegen die Coronaschutzverordnung, zudem erteilte die Beamten Platzverweise und leiteten Verfahren wegen des Abbrennens von Pyrotechnik ein.

Währenddessen steht RWE erstmals seit Jahren wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals. <<< Mehr zu dem Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen kannst du hier nachlesen >>> (nk)