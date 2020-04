Essen: Golf-Fahrerin überrollt Seniorin zweimal – unfassbar, was sie dann auch noch macht

Essen. Unglaubliche Aktion einer Frau in Essen! Beim Rangieren in der Parkplatz-Einfahrt des Rewe in Burgaltendorf überrollte sie am Dienstag eine 77-jährige Fußgängerin. Was bis dahin noch ein folgenschweres Versehen gewesen sein könnte, wurde dann aber richtig kriminell.

Statt sich um die Schwerverletzte zu kümmern, legte die Frau den Vorwärtsgang ein, überrollte die am Boden liegende 77-Jährige erneut und flüchtete vom Tatort in Essen.

Essen: Autofahrerin überfährt Seniorin zweimal und flüchtet

Zeugen beobachteten die schockierende Fahrerflucht, die sich gegen 13.55 Uhr ereignete. Sie beschreiben die Fahrerin als circa 50 bis 60 Jahre alt, sie soll rötliche Haare haben und einen silbernen oder grauen VW Golf fahren, mutmaßlich älteren Jahrgangs. Auf der Flucht fuhr sie von der Straße Am Kieskamp nach rechts auf die Alte Hauptstraße.

-----------------

Mehr aus Essen:

Essen: Mann öffnet Wohnungstür und bekommt den Schock seines Lebens

Essen: Mann steht in Altendorf in Flammen – nun gibt es neue Erkenntnisse

Top-Themen des Tages:

Hund: Achtung! Schreckliche Gefahr für deinen Vierbeiner – es könnte in diesem Jahr noch schlimmer werden

Coronavirus aktuell: Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai? ++ Viele Covid-19-Fälle auf Krebsstation ++

-----------------

Flüchtige Unfallfahrerin wollte wohl wenden

Vor dem Unfall und der Fahrerflucht wurde die Frau dabei beobachtet, wie sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus einer Parkbox ausgeparkt war. Anschließend hatte sie rückwärts die Straße überquert und war, womöglich um zu wenden, in die Einfahrt des Rewe-Parkplatzes gefahren.

Die Seniorin wurde bei der unglaublichen Aktion schwer verletzt. Die Polizei Essen bittet nun um Mithilfe. Hast du etwas gesehen? Kannst du Hinweise zur Täterin oder dem Auto geben? Dann melde dich bei der Polizei unter 0201 / 829 0.