Essen: Restaurant-Inhaber stirbt mit nur 42 Jahren – DAS passiert jetzt mit seinem beliebten Lokal

Chris Walter stemmte neben seinem Hauptjob als Prozessmanager zusätzlich noch Bar und Restaurantbetrieb. Nachdem er nun unerwartet im Alter von nur 42 Jahren verstorben ist, fragen sich alle, wie es mit dem beliebten Lokal in Essen jetzt weiter geht.

Trotz Informatik-Ausbildung und BWL-Studium, schlug das Herz des gebürtigen Oberhausener stets für die Gastronomie. 2019 wagte er dann den erst Schritt und eröffnete die Bar „School of Drinking“, von der er bis zuletzt Mitinhaber gewesen ist. Knapp zwei Jahre später ergriff er 2021 schließlich erneut die Initiative und weihte sein neues Restaurant „Schick Essen“ ein, das in Essen Rüttenscheid vielen ein Begriff ist.

Essen: Nachfolger zum Jahreswechsel gesucht

Nicht nur seine Familie, auch seine Gäste schätzten ihn als kommunikativem, lebensfrohen Menschen, der sich leidenschaftlich um seinen Restaurantbetrieb gekümmert hat. „Das Menü war sehr gut, die Weine passten ausgezeichnet dazu.“ Dafür wird „Schick Essen“ in diversen Bewertungen im Netz immer wieder gelobt und das ist auch kein Wunder, denn wenn sich einer mit gutem Essen auskannte, dann war es Chris Walter. „Er hat viele Bücher gelesen und sich mit Cocktails und Essen beschäftigt“, erklärt Dietz Walter, der Vater des Verstorbenen, gegenüber der „WAZ“.

Bekannt war er jedoch in der Umgebung nicht nur aufgrund seines feinen Geschmacks, sondern auch für seine bunten Hawaiihemden, die er mit Stolz trug. Daher verzichtete seine Familie auch auf eine „klassische“ Trauerfeier, sondern feierte Chris Walter im Rahmen eines „Lebensfestes“ in bunt, statt in schwarz. Heute wird zumindest die „School of Drinking“ von seiner Lebensgefährtin Erika Schenberg (37) weiter geführt. Doch wie geht es mit „Schick Essen“ weiter?

Momentan läuft der Betrieb erstmal wie gewohnt weiter. Chris Walters Eltern, Petra und Dietz Walter, stemmen gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und dem Rest des Teams das Tagesgeschäft. Doch damit soll am 21. Dezember Schluss sein. An dem Tag soll das Restaurant ein letztes Mal seine Gäste empfangen, bevor schließlich zum Jahreswechsel hin ein Nachfolger gesucht wird. Im Idealfall könnte dieser das gepachtete Lokal samt Einrichtung übernehmen.