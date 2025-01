Essen: Restaurant verkauft Pizza für nur einen Euro – der Grund rührt zu Tränen

Ein Restaurant in Essen bietet bald eine Hammer-Aktion an: Pizza für nur einen Euro! Hintergrund für diese besondere Aktion ist ein Grund, der einen die Tränen in die Augen schießen lässt.

Die Feiertage um Weihnachten sowie die Silvesternacht gehören wohl zur anstrengendsten Zeit für Mitarbeiter von Ordnungsdiensten, der Polizei, der Feuerwehr oder Krankenhäusern aber auch für die Straßenreinigung oder Mitarbeiter der Entsorgungsdienste, die die Feiertage über arbeiten müssen. Wie die „WAZ“ berichtet, möchte Inhaber einer Pizzeria in Essen nun etwas an die Beschäftigten zurückgeben.

Essen: Pizza für nur einen Euro

Ab Montag, den 13. Januar, plant Serkan Coskun die Aktion. Der Betreiber der Pizzeria Märchenwald in Essen-Rüttenscheid möchte Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei oder Mitarbeitern von Krankenhäusern, Ordnungsdiensten, der Straßenreinigung sowie der Entsorgungsdienste etwas Gutes tun: Eine Woche (bis zum 20. Januar) dürfen sie Pizza, Wraps oder Salate für nur einen Euro kaufen.

Auch interessant: Essen: Sternekoch Nelson Müller kehrt Stadt den Rücken – und nimmt Restaurant mit!

„Ich mag es einfach, den Menschen etwas zurückzugeben“, erzählt Coskun. „Ich spreche alle an, die an Silvester und anderen Feiertage hart für uns arbeiten“. Um zu beweisen, dass sie wirklich zu den angesprochenen Beschäftigten gehören, müssen Kunden allerdings ihren Dienstausweis in der Essener Pizzeria bereithalten.

Manche dürfen nicht an Aktion teilnehmen

Allerdings dürfen nicht alle, die Coskun in seiner Aktion mit einbezieht, auch an ihr teilhaben. Polizeibeamten ist es als Amtsträgern beispielsweise nicht erlaubt, solche Vorteile anzunehmen. „Wir freuen uns über das tolle Angebot und sehen es als Zeichen einer besonderen Wertschätzung“, freut sich eine Sprecherin der Polizei Essen dennoch über die Geste.

Mehr News:

Das ist nicht die erste zu Tränen rührende Aktion, die Serkan Coskun gemacht hat. Mehr dazu und weitere Informationen zur 1-Euro-Aktion der Essener Pizzeria findest du in diesem Artikel der „WAZ“.