„Mein Lokal, Dein Lokal“ in Essen: Star-Koch warnt jungen Gastronom – „Leute könnten die Bude einrennen“

Fünf Tage, fünf Gastronomen – und der ultimative TV-Showdown! In der beliebten Kabel Eins-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten Restaurants aus einer Stadt gegeneinander an, um zu ermitteln, welches das Beste ist. Diesmal kann der Wettbewerb um das beste Lokal in Essen ab dem 31. März 2025 vor dem Fernseher verfolgt werden. Mit dabei: Shayan Bahar (23) und sein italienisches Restaurant „Mamani“.

Im exklusiven Interview mit DER WESTEN plaudert der junge Gastronom aus dem Nähkästchen. Schnell wird klar: Ein Erlebnis mit Star-Koch Ali Güngörmüş (48) verfolgt ihn bis heute.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ in Essen: Shayan Bahar nimmt mit Restaurant „Mamani“ teil

Im Dezember 2023 eröffnete der 23-Jährige sein Restaurant in der Juliusstraße 10 im Essener Südviertel. Vor allem Pasta steht bei Shayan Bahar im Fokus, denn die meisten seiner Nudeln sind glutenfrei – und das kommt „bei den Gästen gut an“, wie er gegenüber DER WESTEN lächelnd verrät. „Die Idee kam mir, als eine Frau ins Restaurant kam, die kein Gluten verträgt. Wir haben uns unterhalten, und sie erzählte mir, dass sie für glutenfreie Gerichte immer weit außerhalb von Essen fahren muss“, erklärt Bahar.

++ Duisburg: Ramadan-Video sorgt für Empörung – „Zutiefst respektlos“ ++

Diese Schilderung ließ ihn nicht kalt. Er wollte eine Lösung finden – und hat es geschafft. Seit einigen Monaten serviert er selbstgemachte, glutenfreie Nudeln. So können Gäste für 17,90 Euro zum Beispiel seine hausgemachte Bolognese bestellen – für 24,90 gibt es die Spezialität des Hauses und das Lieblingsgericht des Inhabers: Tagliatelle mit Trüffelrahmsauce. Neben den Nudelgerichten gibt es natürlich auch einige Pizzen. Fleisch sowie Vor- und Nachspeisen werden ebenfalls angeboten.

Shayan Bahar (23) lächelt in die Kamera. Er nahm mit seinem italienischen Restaurant „Mamani“ in der Kabel Eins-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Gastronom gesteht: „Hatte große Angst“

Aber er setzt nicht nur auf gutes Essen, sondern hat sich auch bei der Einrichtung viel Mühe gegeben. Wir von DER WESTEN überzeugten uns selbst. Die dunklen Samtstühle sind super bequem und auch die Holztische lassen den kleinen Raum nicht nur warm, sondern auch größer wirken. Und auf jedem Tisch steht eine kleine Blume – zusammen mit den servierten Speisen und den vielen kleinen Bildern an den Wänden fühlt man sich sofort wohl.

Trotz seines schicken Restaurants hatte Shayan Bahar „große Angst“ – vor der Kritik der Show-Teilnehmer und vor allem davor, „dass die Leute so ein Konkurrenzdenken haben“. Auch viele Freunde rieten ihm, nicht mitzumachen, weil sie befürchteten, dass die anderen Gastronomen „bei der Bewertung ganz kleinlich werden und nach einem Krampf suchen, um etwas Negativeres zu finden“.

+++ Essen: Eissaison 2025 ist gestartet – diese Preise machen sprachlos! „Würde ich nicht zahlen“ +++

Doch der 23-Jährige, der nebenbei an der Abendschule die Fachhochschulreife nachholt, wagte schließlich den Schritt in die TV-Welt. Er bewarb sich bei der Kabel Eins-Show – und bekam prompt einen Anruf. Wenige Monate später war klar: Er ist Teil der Koch-Sendung.

Wie es sich für „Mein Lokal, Dein Lokal“ gehört, wird Shayan Bahar nicht nur von anderen Gastronomen bewertet, sondern auch von einem Star-Koch. Ali Güngörmüş machte sich auf den Weg ins Ruhrgebiet, um eines der Gerichte des jungen Gastronomen zu probieren. Seine Wahl fiel auf Tagliatelle mit Entenragout. Die Reaktion? Sehr positiv – aber mit einem kleinen Kritikpunkt. „Es war ein bisschen zu scharf“, verrät der Essener mit einem Lächeln gegenüber DER WESTEN.

Star-Koch Ali Güngörmüş spricht Warnung aus

Doch das war nicht alles, was der Sternekoch ihm mit auf den Weg gab. Der 48-Jährige machte dem jungen Gastronomen klar, dass sein Restaurant eine rosige Zukunft haben könnte. „Ali fand das Restaurant sehr toll, und auch das Gericht war großartig“, erinnert sich Bahar. „Er meinte, wenn es gut läuft, sollte ich mich ein bisschen in Acht nehmen – die Leute könnten mir die Bude einrennen!“

Für Shayan Bahar sind diese Worte von enormer Bedeutung. „Das hat mich eine Zeit lang sehr glücklich gemacht“, verrät er und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. In den ersten Monaten hatte der junge Gastronom mit zu wenigen Gästen zu kämpfen, weil sein Lokal noch zu unbekannt war – das sollte sich aber spätestens mit der Fernsehausstrahlung ändern.

Mehr News aus Essen:

Ob Shayan Bahar mit „Mamani“ im Essener Süden die anderen Gastronomen von sich überzeugen konnte und welchen Platz er im Wettbewerb belegt, kannst du ab Montag (31. März) erfahren. Dann startet um 17.55 Uhr das Rennen um den ersten Platz auf Kabel Eins. Und der junge Gastronom macht sogar den Anfang!