Essen: Restaurant holt ersten Michelin-Stern – doch DARUM kann es den Preis nicht empfangen

Essen. Riesige Ehre für das „Hannappel“ in Essen. Das Restaurant um das Inhaber-Paar Ulrike und Knut Hannappel kann seinen ersten Michelin-Stern feiern.

Damit ist das Gourmet-Restaurant in der Dahlhauser Straße 173 in Horst in bester Gesellschaft. Denn der Restaurantführer Guide Michelin hat die Auszeichnung für die beiden anderen Sterne-Restaurants aus Essen („Schote“ von Fernsehkoch Nelson Müller und „Laurushaus“ von Erika Bergheim) bestätigt.

Zur geplanten Preisverleihung in Hamburg reiste allerdings keiner der Preisträger an. Das hatte einen besonderen Grund.

Essen lohnt sich in Essen – Stadt hat jetzt drei Sterne-Küchen

So wurde die Veranstaltung kurzfristig wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Alle Informationen zur aktuellen Lage um den neuartigen Erreger in NRW bekommst du hier >>>

Das „Hannappel“ versprüht Ruhrpott-Charme in Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Knut Hannappel lässt sich davon die Stimmung allerdings nicht verderben. Der Chef verfolgte die Preisverleihung laut „Radio Essen“ mit seinem Team live bei Facebook. „Es fühlt sich an, als ob man einen Oscar bekommen hätte“, so der überglückliche Inhaber, der das Lokal 1993 übernahm.

Damals noch eine alte Ruhrpott-Eckkneipe verwandelten die Hannappels das Lokal mit den Jahren zu einer angesagten Adresse für Feinschmecker. Auszeichnungen gab es schon einige.

Doch mit dem Michelin-Stern ist das Restaurant nun endgültig im Koch-Olymp angekommen. In den erlesenen Kreis haben es in NRW noch 47 weitere Restaurants geschafft. Nur eines davon ist gleich mit drei Sternen bewertet.

Einziges Drei-Sterne-Restaurant in NRW kommt aus...

An der Spitze der Topgastronomie in NRW steht weiterhin das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach unter der Leitung von Joachim Wissler.

Zwei Sterne gab es erneut für das „Rosin“ in Dorsten von Fernsehkoch Frank Rosin sowie die beiden Kölner Lokale „Le Moissonnier“ und „Ox & Klee“. Deutschlandweit wurden 308 Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Zehn davon erhielten drei und 43 bekamen zwei Sterne. (ak mit dpa)