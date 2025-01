Restaurant in Essen: Gäste stehen plötzlich vor verschlossenen Türen – nächster Rückschlag nach Brand

Nach einem verheerenden Brand im Mai 2024 standen Eugen und Tatjana Rihovski vor den Trümmern ihrer Existenz. Aus ihrem geliebten Restaurant „Abseits“ in Essen konnte das Paar nicht mehr viel retten bis auf ein paar Stühle.

Doch umso hoffnungsvoller blickten sie wieder in die Zukunft, als sie am 1. November 2024 endlich wieder an einem neuen Standort in Essen Neueröffnung feiern konnten. Die Gäste kamen wieder, die Speisekarte bestehend aus Burgern, Schnitzel aber auch russischen Gerichten wurde gut angenommen. Doch am Sonntag (12. Januar) folgte dann der Schock.

Restaurant in Essen: Pechsträhne hält weiter an

Zu Jahresbeginn gönnte sich das Gastronomen-Paar zwei Wochen Urlaub. Als sie frisch erholt zurück in Essen in ihrem Restaurant in der Ückendorfer Straße 67 ankamen, war es jedoch ganz schnell vorbei mit der Erholung. „Wir waren am Sonntag hier für die Vorbereitung, um am Montag wieder normal aufzumachen. Plötzlich kam hier über der Theke aus einem Deckenlicht Wasser raus wie bei einem Wasserfall. Da wussten wir schon, dass etwas nicht stimmt“, schildert Eugen Rihovski den ersten Schock-Moment gegenüber DER WESTEN.

Eugen Rihovski steht in seinem Restaurant, während die Kabel von der Decke hängen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Sein erster Gedanke: „Nicht schon wieder! Ich habe direkt mein Handy in die Hand genommen und Gott und die Welt angerufen.“ Ein Stammgast habe ihm bei der Ursachenforschung helfen können, hatte jedoch leider keine guten Nachrichten. Wasserrohrbruch, lautete die Diagnose. Seitdem hängt an der Tür das Schild „vorübergehend geschlossen“.

Für Eugen und das Restaurant „Abseits“ bedeutete das zunächst eine Totalkatastrophe. Die komplette Decke musste aufgerissen und nun von einer Firma neu gemacht werden. Die Stühle sind aufeinandergestapelt, eine Öffnung schien am Anfang zunächst in weiter Ferne gerückt. Doch dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Freunde und Helfer ist ein Ende nun doch schon in Sicht. „Wenn alles gut geht, gehen wir davon aus, dass wir ab dem 22. Januar wieder öffnen können“, zeigt sich der Gastronom optimistisch.