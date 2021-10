Essen: Riesige Rauchwolke über der Stadt zu sehen – Feuerwehrmann verletzt

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Wer am Samstagmorgen in Essen unterwegs war der dürfte sich die Frage gestellt haben: Was ist das für ein schwarzer Rauch, der über der Stadt aufsteigt?

Dahinter steckte ein Brand im Stadtteil Holsterhausen. Die Feuerwehr Essen war am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer zu löschen. Bei den Löscharbeiten hat sich nach Angaben der Feuerwehr einer der Einsatzkräfte verletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften im dichten Rauch gegen die Flammen. Foto: Feuerwehr Essen

Essen: Gewaltige Rauchsäule über der Stadt – hier brennt es

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christoph Riße sind die Einsatzkräfte gegen 8.20 Uhr alarmiert worden und sofort in die Gewerbehofstraße in Essen-Holsterhausen ausgerückt.

Dort ist aus bisher ungeklärter Ursache eine Lagerhalle der Textil-Firma „Frames“ in Brand geraten.

Essen: Dichter schwarzer Rauch steigt am Samstagmorgen über der Stadt auf. Foto: Justin Brosch

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

„Die 1.600 Quadratmeter große Halle steht im Vollbrand“, teilte Christoph Riße am Morgen mit. Seinen Auskünften zufolge gerieten dort nicht nur Textitlien sondern auch Flüssigkeiten, die in der Textilindustrie benötigt werden in Brand.

Feuerwehr Essen kämpft gegen Flammen und hat ein Problem

Gegen 9.30 Uhr versuchen die Einsatzkräfte zu verhindern, dass die Flammen sich auf eine benachbarte Lagerhalle ausbreiten. Das sollte mit einem Großaufgebot von bis zu 100 Einsatzkräften schließlich gelingen.

Einer der Feuerwehrmänner zog sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bei dem Einsatz bereitete das Wetter Probleme: „Wir haben Hochnebel, weswegen sich der Rauch Richtung Stadtmitte verteilt“, berichtet Riße am Morgen. Der Rauch konnte sich deshalb nicht nach oben verziehen.

---------------

---------------

Warn-App NINA warnt Anwohner in Essen

Deswegen warnte die Stadt Essen Anwohner über die Warn-App NINA vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Auch eine Gesundheitsgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr führte kontinuierlich Luftmessungen durch, um die möglichen Gefahren besser einschätzen zu können und konnte schließlich Entwarnung geben.

Hinweis auch an alle Autofahrer: Sie sollen das Gebiet um den Einsatzort der Gewerbehofstraße möglichst weiträumig umfahren. Die Münchner Straße bleibt nach Angaben der Feuerwehr wegen der Nachlöscharbeiten voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ak)