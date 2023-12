Essen: Brutaler Angriff an Rathaus-Galerie – junge Männer fallen mit Stichwaffe über Opfer her

Hässliche Szenen am späten Donnerstagabend (28. Dezember) an der Rathaus-Galerie in Essen. Wie ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, kam es gegen 23.15 Uhr zu einer brutalen Auseinandersetzung.

Dabei sollen vier bis fünf junge Männer auf einen jungen Mann (24) losgegangen sein. Einer von ihnen zückte plötzlich eine Stichwaffe!

Essen: Brutaler Übergriff an Rathaus-Galerie

Nach Angaben des Opfers hätten die jungen Männer ihn in der Essener Innenstadt aus dem Nichts angesprochen. Der Austausch sollte schnell hitzig werden. Plötzlich griff die Gruppe an. Mitten in der Schlägerei zückte einer der Angreifer eine bislang nicht weiter identifizierte Stichwaffe.

Damit traf der Unbekannte den 24-Jährigen am Kopf. Ob er zugeschlagen oder zugestochen hat, ist bislang unklar. Der Angriff hinterließ jedenfalls eine blutende Wunde am Kopf des Opfers. Kurz danach flüchteten die jungen Männer vom Tatort. Als die Polizei Essen eintraf, waren die Angreifer bereits über alle Berge. Die blutende Wunde des 24-Jährigen wurde vor Ort erst versorgt. Anschließend kam der junge Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Klinik konnte er zum Glück bereits wieder verlassen.

Die Polizei Essen ermittelt nach einem brutalen Angriff vor der Rathaus-Galerie. Foto: WTV-News

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hinweise

Die Hintergründe des Streits sind bislang noch völlig unklar. Jetzt ermittelt die Polizei Essen wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Angreifer werden folgendermaßen beschrieben:

männlich

zwischen 22 und 25 Jahren

1,80 bis 1,85 Meter groß

„afrikanisches Erscheinungsbild“

Du hast die Auseinandersetzung vor der Rathaus-Galerie am Porscheplatz in Essen gesehen oder kannst Angaben zu den gesuchten jungen Männern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter folgender Nummer: 0201/829-0.