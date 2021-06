Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Essen: Public Viewing in der Gruga! Diesmal aber ganz anders als du es kennst

Essen. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM steht bald an. Und dank der Corona-Lockerungen kannst du es zwar nicht mit elf Freunden gemeinsam schauen, aber immerhin dürfen wieder acht Leute beim Public Viewing in Essen auf die ganz große Leinwand starren. Besser als zuhause auf den kleinen Fernseher!

Da kommt doch Fußball-Fieber auf! Doch wer denkt, ab in die Grugahalle zum Riesen-Public Viewing, der wird ein wenig enttäuscht. Denn so weit reichen die Lockerungen nun auch nicht. Die Gruga in Essen hat sich dafür aber etwas anderes Großes einfallen lassen.

Essen: Public Viewing in der Gruga – diesmal ist alles anders

Diesmal werden die Deutschland-Spiele der Europameisterschaft im Musikpavillon im Grugapark gezeigt. Schön Open-Air mit bis zu 1000 Personen. Laut Veranstalter „11 Freunde - das EM-Arenchen“ in Kooperation mit Essen Marketing wird es Biertische für jeweils acht Personen geben, die weit genug auseinander stehen sollen.

In der Gruga in Essen wird es in diesem Jahr wieder das Public Viewing zur EM geben - aber anders als du es bislang kanntest. (Symbolbild) Foto: imago images / Montage: DER WESTEN

„Die Entscheidung, in dieser herausfordernden Zeit ein Public Viewing anzubieten war nicht leicht. Wir haben uns aber bewusst für diesen Schritt entschieden. Das beliebteste Public Viewing der Region darf natürlich in diesem Jahr nicht fehlen, auch wenn es kleiner ausfällt. Gerne möchten wir aber einen Teil dazu beitragen, den Menschen ein Stück Lebensfreunde wieder zurückzugeben“, so Thomas Siepmann, Gründer und Geschäftsführer der TAS Emotional Marketing GmbH.

Natürlich musst du auch mit einigen Corona-Regeln rechnen. Du musst deine Kontaktdaten angeben. Außerdem kannst du kein Einzelticket buchen, die Tische werden nur komplett vermietet. Einen Corona-Test musst du nicht vorweisen. Allerdings ist das Event von den Inzidenz-Zahlen abhängig.

Der Eintritt ist allerdings happig. 169 Euro zahlen acht Personen. Mitinbegriffen sind dann allerdings auch schon fünf Liter Bier. Den Grugapark-Eintritt musst du auch nicht extra zahlen.

Mehr Infos gibt es hier.