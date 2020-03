Essen: Benjamin S. ließ kleinen Luis (2) qualvoll sterben! Sein Vater mit drastischen Worten – „Habe keinen...!“

Essen: In der Dachgeschosswohnung am Ellernplatz ließ Benjamin S. den kleinen Luis verdursten. Jetzt startete der Prozess gegen ihn.

„Ich habe keinen Sohn mehr“, brüllt ein Mann im Gerichtsflur des Landgerichts Essen. Sein Sohn sitzt auf der Anklagebank und muss sich einem schweren Vorwurf stellen.

Benjamin S. (32) steht wegen Mordes in Essen vor Gericht. Er soll verantwortlich gewesen sein, dass sein Sohn Luis (2) im vergangenen Juli in der Dachgeschosswohnung am Ellernplatz verdurstet ist.

Essen: Vater soll Sohn Luis (2) verdursten haben lassen

Staatsanwältin Sarah Erl wirft dem Vater vor, aus Bequemlichkeit Sohn Luis in einem überhitzten Raum in der Dachgeschosswohnung eingesperrt zu haben. Der arbeitslose Mann soll den Jungen seinem Schicksal überlassen haben, ohne in den heißesten Tagen des vergangenen Jahres das Kinderzimmer zu lüften oder ihm Wasser und Essen zu geben. 18 Stunden lang!

Besonders perfide: Benjamin S. soll die Klinke der Innenseite der Tür abmontiert haben, sodass der kleine Luis keine Chance hatte, sich aus dem Hitze-Gefängnis zu befreien.

Mutter Angelina-Christina B. (23) war zu diesem Zeitpunkt schon bei ihrem neuen Freund in Duisburg, hatte die drei Kinder bei ihrem Ex gelassen. Am Morgen des 27. Juli fand der Angeklagte und ein Familienangehöriger das Baby in Bauchlage vor dem Bett. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Es starb an Kreislaufversagen nach einem Hitzeschock. Rechtsmediziner stellten Hinweise auf eine Dehydrierung fest.

„Nicht nur Angeklagter, sondern auch Vater“

Im schwarzen Kapuzenpulli und mit einem Aktendeckel vor dem Gesicht betritt Benjamin S. den Saal. Zu den Vorwürfen äußert sich der Angeklagte bei Prozessbeginn nicht. Sein Anwalt Bernd Kachur erklärte vorab: „Er ist nicht nur Angeklagter, sondern auch Vater, der auf tragische Weise sein Kind verloren hat.“

Benjamin S. (32) versteckt sich hinter einem Aktendeckel. Neben ihm sein Anwalt Bernd Kachur. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

War es Mord?

Gegen den Vater wurde ursprünglich Anklage wegen Mordes erhoben. Eine Verurteilung könne nach Angaben des Vorsitzenden Richters Jörg Schmitt wegen Mordes in grausamer Begehungsweise oder wegen niedrigen Beweggrundes erfolgen. Aber auch Todschlag, Körperverletzung mit Todesfolge oder Freiheitsberaubung mit Todesfolge kommen in Betracht. „Die Behauptung, der Angeklagte sei ein Mörder, ist höchst spekulativ. Das Ergebnis der Beweisaufnahme wird das nicht bestätigen“, behauptet Verteidiger Kachur.

Kerzen und Blumen erinnern vor der Eingangstür an den kleinen Luis. Foto: privat

Mutter kurzzeitig festgenommen

Auch die 23-jährige Mutter wurde zwischenzeitlich festgenommen, kam aber wieder auf freien Fuß, weil sie die Wohnung im betreffenden Zeitraum nicht betreten hatte. Sie kannte den neun Jahre älteren Angeklagten seit fast zehn Jahren, seit sie 14 war. Ein Monat vor dem schrecklichen Fall kam es zur Trennung des Paares. Beide hatten kurz darauf neue Partner.

Christina-Angelina B. sagt vor Gericht: „Er war kein schlechter Vater, hat gekocht und viel geholfen.“ Doch Benjamin S. soll auch aggressiv und eifersüchtig gewesen sein, gewalttätig ihr gegenüber. Die beiden jungen Eltern sollen mit ihren drei Kindern überfordert gewesen sein.

Christina-Angelina B. (23) war zur Tatzeit nicht in der Wohnung. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Mutter: „Hör auf zu lügen“

Das wurde womöglich dem kleinen Luis zum Verhängnis. Weil der Zweijährige vor dem Schlafengehen oft durch die Wohnung gelaufen sein soll, habe man entschieden, die Türklinke des Schlafzimmers anzumontieren. „Das war seine Idee“, sagt die Mutter vor Gericht. Kopfschütteln beim Angeklagten. „Hör auf zu lügen“, ruft Angelina-Christina ihrem Ex zu.

Die Familie war keine Unbekannte für das Jugendamt. Sie sollte ab dem 1. August 2019 Unterstützung beim „kindgerechten Umgang“ durch die Familienhilfe bekommen. Für den kleinen Luis kam diese Hilfe zu spät. Er verstarb wenige Tage vorher.