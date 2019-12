Folter-Martyrium in Essen: Männer schlagen und verbrühen Opfer – darauf haben sie es abgesehen

Essen. Heftiger Vorwurf gegen zwei Männer aus Essen und Albershausen!

Sie stehen ab Montag vor dem Landgericht in Essen und müssen sich wegen erpresserischem Menschenraub, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Essen: Zwei Männer foltern Opfer, weil sie Geld wollen

Bashir R. (23) und Seyed K. (46) sollen ihr Opfer gekannt, mit ihm Geschäfte gemacht haben. Am 22. Juni 2019 besuchten sie diesen in dessen Wohnung in Köln.

Dort drohten sie ihm und brachten ihn so, sie mit nach Essen zu begleiten. Dort hielten sie den Geschädigten in der Wohnung einer der Angeklagten fest und verlangten von ihm, 50.000 bis 60.000 Euro zu beschaffen.

Folter-Martyrium in Wohnung

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen sie ihr Opfer gefoltert haben. Sie schlugen laut Anklage auf ihn ein, schnitten ihn mit einer abgebrochenen Flasche und verbrühten ihn mit heißem Wasser.

Erste Geldübergabe scheitert

So erklärte sich die Mutter des Geschädigten telefonisch bereit, 20.000 Euro aufzubringen. Doch die Geldübergabe scheiterte.

Bei einer weiteren Geldabholung am 24. Juni 2019 nahmen Spezialkräfte der Polizei die beiden Angeklagten Bashir R. und Seyed K. in Köln fest. (ms)