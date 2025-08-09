„Pott Parade“ in Essen verschoben – doch jetzt kommt der Hammer!

Wer aus einer eher weniger besiedelten Gegend ins Ruhrgebiet kommt, wird sich womöglich über die Dichte der großen Partys und Veranstaltungen wundern. Ob Konzerte am Baldeneysee, die Extraschicht im gesamten Ruhrgebiet oder Mallorca-Partys in Oberhausen – hier ist eigentlich immer etwas los.

In Essen sollte bald eigentlich ein echtes Mega-Event stattfinden: die „Pott Parade“. Leider wurde diese aus Sicherheitsgründen bereits aufs nächste Jahr verschoben. Doch jetzt gibt es plötzlich ein Wahnsinns-Alternativprogramm noch im August. Das „Pott Fest“ ist nicht nur umsonst und draußen, sondern begeistert schon jetzt die User im Netz.

„Pott Parade“ in Essen verschoben – Mega-Alternative in den Startlöchern

Die „Pott Parade“ klang beinahe wie eine Neuauflage der Loveparade. Doch spätestens nach dem schrecklichen Unglück der Loveparade in Duisburg (hier mehr dazu) steht die Sicherheit natürlich an oberster Stelle. Und die war aufgrund der hohen Resonanz vermutlich nicht mehr gegeben. Daher wird das Konzept aufs Jahr 2026 geschoben (wir berichteten).

Nun verkündeten die Macher von „essendiese“ aber ein Mega-Alternativprogramm, das noch in diesem August stattfinden soll. „(…) Da wir aber weiterhin den Wunsch hatten, bereits 2025 etwas im Essener Norden zu veranstalten, haben wir in den letzten Wochen an einem Alternativprogramm gearbeitet. Das Ergebnis heißt: Pott Fest 2025“, heißt auf der bekannten Instagram-Seite.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits am 30. und 31. August 2025 soll damit also ein kleines Festival auf dem Außengelände der Zeche Carl in Essen-Altenessen stattfinden.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Nach den FISU Games meldet sich die Stadt Essen – „Auch die olympischen Spiele sind möglich“ +++

Das verspricht das „Pott Fest“ in Essen

Der Samstag verspricht dabei besonders musikalisch zu werden. Fans von Techno und House können sich unter anderem auf rund 20 DJs freuen. Der Sonntag soll ein „Tag der Begegnung für jung und alt“ sein. Ebenfalls mit Musik, aber auch vielen Aktionen zum Mitmachen, Food Trucks zum Schlemmen und Familienangeboten.

Noch mehr News aus der Region:

Kein Wunder, dass sich die Instragram-User unter dem Beitrag schon ohne Ende auf das Event in Essen freuen. Hier heißt es unter anderem: „So ready for this“, „Love it“ und auch „Mega! Danke dafür, dass ihr mit euren Aktionen dem Norden ein anderes Image verpasst!“ Essen scheint also mehr als bereit! Da kann das Fest und in nächstem Jahr die Parade ja kommen…